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Суд в Москве отклонил иск "Роснано" к ВЭБу - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Суд в Москве отклонил иск "Роснано" к ВЭБу
Суд в Москве отклонил иск "Роснано" к ВЭБу - 28.08.2024, ПРАЙМ
Суд в Москве отклонил иск "Роснано" к ВЭБу
Арбитражный суд Москвы отклонил иск АО "Роснано", требовавшего взыскать с госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" более 520 миллионов рублей, следует из информации в... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T12:06+0300
2024-08-28T12:06+0300
иск
роснано
вэб
арбитражный суд московского округа
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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск АО "Роснано", требовавшего взыскать с госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" более 520 миллионов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. "В иске отказать полностью", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в среду заседания. Подробности не сообщаются, так как разбирательство проходило в закрытом режиме. Суд в мае удовлетворил соответствующее ходатайство истца. Иск был подан в январе, основания исковых требований в материалах суда не сообщаются. По утверждению источников РБК, знакомых с содержанием иска, "Роснано" пытается взыскать убытки, причиненные срывом продажи его портфельной компании – "РМ Нанотех", которая специализируется на технологиях мембранной очистки сточных вод на мусорных полигонах. Сделка якобы находилась на рассмотрении в ВЭБе, и ответчик допустил необоснованную задержку в процессе ее рассмотрения, из-за чего она не состоялась. "Роснано" в октябре 2023 года в своем отчете сообщило о невозможности исполнения обязательств перед кредиторами за счет собственных средств и заявило, что в настоящее время отвечает признакам неплатежеспособности по закону о банкротстве. Согласно приведенным в отчете показателям, чистый долг корпорации за первое полугодие составил 95,6 миллиарда рублей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день заявил, что меры финансового оздоровления в корпорации "Роснано" принимаются, правительство РФ "плотно занимается" этим вопросом. В конце апреля в "Роснано" РИА Новости сообщили, что компания при поддержке кабмина согласовала досрочное погашение долга с Совкомбанком, Промсвязьбанком, банками "Санкт-Петербург", "Ак Барс" и "Россия". Договоренность предполагает дисконт в размере около 20%, что позволит сэкономить около 8 миллиардов рублей, а еще около 13 миллиардов составит экономия при погашении процентов и купонов по облигациям. Отмечалось, что "досрочно планируется погасить с дисконтом около 80% долга, оставшиеся обязательства будут комфортными для обслуживания на горизонте трёх-четырёх лет".
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иск, роснано, вэб, арбитражный суд московского округа
иск, Роснано, ВЭБ, Арбитражный суд Московского округа
12:06 28.08.2024
 
Суд в Москве отклонил иск "Роснано" к ВЭБу

Суд в Москве отклонил иск АО "Роснано" к госкорпорации "ВЭБ.РФ" на 520 млн рублей

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЛоготип государственной компании "Роснано"
Логотип государственной компании Роснано - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск АО "Роснано", требовавшего взыскать с госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" более 520 миллионов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"В иске отказать полностью", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в среду заседания. Подробности не сообщаются, так как разбирательство проходило в закрытом режиме. Суд в мае удовлетворил соответствующее ходатайство истца.
Иск был подан в январе, основания исковых требований в материалах суда не сообщаются. По утверждению источников РБК, знакомых с содержанием иска, "Роснано" пытается взыскать убытки, причиненные срывом продажи его портфельной компании – "РМ Нанотех", которая специализируется на технологиях мембранной очистки сточных вод на мусорных полигонах. Сделка якобы находилась на рассмотрении в ВЭБе, и ответчик допустил необоснованную задержку в процессе ее рассмотрения, из-за чего она не состоялась.
"Роснано" в октябре 2023 года в своем отчете сообщило о невозможности исполнения обязательств перед кредиторами за счет собственных средств и заявило, что в настоящее время отвечает признакам неплатежеспособности по закону о банкротстве. Согласно приведенным в отчете показателям, чистый долг корпорации за первое полугодие составил 95,6 миллиарда рублей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день заявил, что меры финансового оздоровления в корпорации "Роснано" принимаются, правительство РФ "плотно занимается" этим вопросом.
Санкт-Петербургская биржа - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
"СПБ биржа" сократила объем прибыли по МСФО
11:35
В конце апреля в "Роснано" РИА Новости сообщили, что компания при поддержке кабмина согласовала досрочное погашение долга с Совкомбанком, Промсвязьбанком, банками "Санкт-Петербург", "Ак Барс" и "Россия". Договоренность предполагает дисконт в размере около 20%, что позволит сэкономить около 8 миллиардов рублей, а еще около 13 миллиардов составит экономия при погашении процентов и купонов по облигациям. Отмечалось, что "досрочно планируется погасить с дисконтом около 80% долга, оставшиеся обязательства будут комфортными для обслуживания на горизонте трёх-четырёх лет".
 
искРоснаноВЭБАрбитражный суд Московского округа
 
 
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