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Инвестиции в основной капитал в РФ выросли более чем на 10 процентов
Инвестиции в основной капитал в РФ выросли более чем на 10 процентов - 28.08.2024, ПРАЙМ
Инвестиции в основной капитал в РФ выросли более чем на 10 процентов
Инвестиции в основной капитал в России во втором квартале выросли на 8,3% в годовом выражении, по итогам первого полугодия — на 10,9%, следует из доклада... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T20:30+0300
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экономика
инвестиции
росстат
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России во втором квартале выросли на 8,3% в годовом выражении, по итогам первого полугодия — на 10,9%, следует из доклада Росстата. В номинальном выражении объем инвестиций во втором квартале составил почти 8,44 триллиона рублей, по итогам первого полугодия — 14,37 триллиона рублей. Как ранее сообщал Росстат, в первом квартале 2024 года инвестиции в основной капитал выросли на 14,5% в годовом исчислении. В 2023 году показатель вырос на 9,8%. По словам вице-премьера Александра Новака, "динамика инвестиций в России говорит об устойчивости экономики страны и уверенности бизнеса, который строит свои долгосрочные планы". "Здесь, безусловно, и позитивный эффект от мер поддержки бизнеса со стороны правительства, благодаря которым значимо улучшилось состояние институциональной среды в стране и, соответственно, повысились стимулы для инвестирования", - сказал Новак, чьи слова приводит пресс-служба министерства экономического развития. В министерстве обратили внимание на то, что рост инвестиций на 8,3% во втором квартале произошел несмотря на высокую базу прошлого года (во втором квартале 2023 года они выросли 13,3%. "С учетом таких высоких результатов в первом полугодии мы ожидаем и более высокие итоги по 2024 году в целом, чем закладывали в сценарных условиях, опубликованных в апреле – это будет учтено в готовящемся прогнозе социально-экономического развития страны на среднесрочную перспективу", — прокомментировала данные статистики заместитель министра экономического развития Полина Крючкова (ее слова приводит пресс-служба Минэкономразвития). Она обратила внимание на усиление частной предпринимательской инициативы в сфере инвестиций: рост частных инвестиций во втором квартале ускорился до 17,4% после 15,3% кварталом ранее. В сообщении министерства также отмечается, что в отраслевом отношении активный рост идет в обрабатывающей промышленности – сохраняются двузначные темпы (рост на 23,3% во втором квартале). "Помимо этого, высокая инвестиционная активность во втором квартале отмечалась в туризме (47,2%), строительстве (30,4%), торговле (29,3%)", — говорится в релизе.
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инвестиции, росстат
Экономика, инвестиции, Росстат
Инвестиции в основной капитал в РФ выросли более чем на 10 процентов
Росстат: инвестиции в основной капитал в России в I полугодии выросли на 10,9%
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России во втором квартале выросли на 8,3% в годовом выражении, по итогам первого полугодия — на 10,9%, следует из доклада Росстата.
В номинальном выражении объем инвестиций во втором квартале составил почти 8,44 триллиона рублей, по итогам первого полугодия — 14,37 триллиона рублей.
Как ранее сообщал Росстат, в первом квартале 2024 года инвестиции в основной капитал выросли на 14,5% в годовом исчислении.
В 2023 году показатель вырос на 9,8%.
По словам вице-премьера Александра Новака, "динамика инвестиций в России говорит об устойчивости экономики страны и уверенности бизнеса, который строит свои долгосрочные планы".
"Здесь, безусловно, и позитивный эффект от мер поддержки бизнеса со стороны правительства, благодаря которым значимо улучшилось состояние институциональной среды в стране и, соответственно, повысились стимулы для инвестирования", - сказал Новак, чьи слова приводит пресс-служба министерства экономического развития.
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В министерстве обратили внимание на то, что рост инвестиций на 8,3% во втором квартале произошел несмотря на высокую базу прошлого года (во втором квартале 2023 года они выросли 13,3%.
"С учетом таких высоких результатов в первом полугодии мы ожидаем и более высокие итоги по 2024 году в целом, чем закладывали в сценарных условиях, опубликованных в апреле – это будет учтено в готовящемся прогнозе социально-экономического развития страны на среднесрочную перспективу", — прокомментировала данные статистики заместитель министра экономического развития Полина Крючкова (ее слова приводит пресс-служба Минэкономразвития).
Она обратила внимание на усиление частной предпринимательской инициативы в сфере инвестиций: рост частных инвестиций во втором квартале ускорился до 17,4% после 15,3% кварталом ранее.
В сообщении министерства также отмечается, что в отраслевом отношении активный рост идет в обрабатывающей промышленности – сохраняются двузначные темпы (рост на 23,3% во втором квартале).
"Помимо этого, высокая инвестиционная активность во втором квартале отмечалась в туризме (47,2%), строительстве (30,4%), торговле (29,3%)", — говорится в релизе.