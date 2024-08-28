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В СФ предложили изучить механизм внесудебной компенсации за утечки данных

В СФ предложили изучить механизм внесудебной компенсации за утечки данных - 28.08.2024, ПРАЙМ

В СФ предложили изучить механизм внесудебной компенсации за утечки данных

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рекомендовал Минцифры разработать механизм внесудебных компенсаций гражданам за утечки их персональных | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T09:15+0300

2024-08-28T09:15+0300

2024-08-28T09:15+0300

совфед

компенсация

персональные данные

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рекомендовал Минцифры разработать механизм внесудебных компенсаций гражданам за утечки их персональных данных, сообщил РИА Новости зампред Совета, сенатор Артем Шейкин. "Рекомендовать… (Минцифры - ред.) разработать механизм обязательного внесудебного возмещения вреда субъектам персональных данных, причиненного в случае утечек персональных данных (при наличии решения по административному делу об утечке), с учетом обсуждаемой законодательной инициативы о введении обязательного финансового обеспечения ответственности операторов за утечки персональных данных граждан", - говорится в решении секции Совета, документ есть в распоряжении РИА Новости. В беседе с агентством также Шейкин рассказал, что с исками о компенсации за утечки персональных данных обращается небольшой процент пострадавших граждан. По его словам, институт обязательного страхования гражданской ответственности операторов персональных данных поспособствует более серьезному отношению операторов данных к обрабатываемой ими информации. "Указанные изменения также позволят предотвратить излишний сбор персональных данных граждан компаниями", - отметил политик.

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совфед, компенсация, персональные данные