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В СФ предложили изучить механизм внесудебной компенсации за утечки данных
В СФ предложили изучить механизм внесудебной компенсации за утечки данных - 28.08.2024, ПРАЙМ
В СФ предложили изучить механизм внесудебной компенсации за утечки данных
Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рекомендовал Минцифры разработать механизм внесудебных компенсаций гражданам за утечки их персональных | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T09:15+0300
2024-08-28T09:15+0300
2024-08-28T09:15+0300
совфед
компенсация
персональные данные
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рекомендовал Минцифры разработать механизм внесудебных компенсаций гражданам за утечки их персональных данных, сообщил РИА Новости зампред Совета, сенатор Артем Шейкин. "Рекомендовать… (Минцифры - ред.) разработать механизм обязательного внесудебного возмещения вреда субъектам персональных данных, причиненного в случае утечек персональных данных (при наличии решения по административному делу об утечке), с учетом обсуждаемой законодательной инициативы о введении обязательного финансового обеспечения ответственности операторов за утечки персональных данных граждан", - говорится в решении секции Совета, документ есть в распоряжении РИА Новости. В беседе с агентством также Шейкин рассказал, что с исками о компенсации за утечки персональных данных обращается небольшой процент пострадавших граждан. По его словам, институт обязательного страхования гражданской ответственности операторов персональных данных поспособствует более серьезному отношению операторов данных к обрабатываемой ими информации. "Указанные изменения также позволят предотвратить излишний сбор персональных данных граждан компаниями", - отметил политик.
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совфед, компенсация, персональные данные
Совфед, компенсация, персональные данные
В СФ предложили изучить механизм внесудебной компенсации за утечки данных
В СФ предложили разработать механизм внесудебной компенсации за утечки данных
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рекомендовал Минцифры разработать механизм внесудебных компенсаций гражданам за утечки их персональных данных, сообщил РИА Новости зампред Совета, сенатор Артем Шейкин.
"Рекомендовать… (Минцифры - ред.) разработать механизм обязательного внесудебного возмещения вреда субъектам персональных данных, причиненного в случае утечек персональных данных (при наличии решения по административному делу об утечке), с учетом обсуждаемой законодательной инициативы о введении обязательного финансового обеспечения ответственности операторов за утечки персональных данных граждан", - говорится в решении секции Совета, документ есть в распоряжении РИА Новости.
В беседе с агентством также Шейкин рассказал, что с исками о компенсации за утечки персональных данных обращается небольшой процент пострадавших граждан. По его словам, институт обязательного страхования гражданской ответственности операторов персональных данных поспособствует более серьезному отношению операторов данных к обрабатываемой ими информации.
"Указанные изменения также позволят предотвратить излишний сбор персональных данных граждан компаниями", - отметил политик.