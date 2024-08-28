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РБК: в России хотят усилить контроль за работодателями
РБК: в России хотят усилить контроль за работодателями - 28.08.2024, ПРАЙМ
РБК: в России хотят усилить контроль за работодателями
Министерство экономического развития предложило ужесточить контроль в сфере трудового законодательства, сообщает РБК со ссылкой на письмо директора департамента | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T10:37+0300
2024-08-28T10:37+0300
2024-08-28T10:44+0300
экономика
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Министерство экономического развития предложило ужесточить контроль в сфере трудового законодательства, сообщает РБК со ссылкой на письмо директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования МЭР Александра Вдовина."К перечню предлагается добавить в том числе новые критерии, которые могут указывать на использование работодателем практики серых зарплат, а также самозанятых (то есть плательщиков налога на профессиональный доход в четыре или шесть процентов) в качестве фактических работников", — говорится в тексте документа.Минэкономразвития предложил также включить в перечень индикаторов риска следующие пункты: начисление заработной платы ниже минимального размера оплаты труда более чем 60 работникам, отсутствие сокращения численности работников при уменьшении фонда оплаты труда на 80% или более, взаимодействие с более чем 35 индивидуальными предпринимателями, если их доход составляет более 35 тысяч рублей, и они работают более трех месяцев.В издании отметили, что предложения о новых мерах контроля со стороны работодателей в России находятся на стадии согласования в регулирующих ведомствах. Отмечается, что введение показателей риска, которые не являются нарушением, но требуют повышенного внимания контрольно-надзорных органов к работодателям, позволит сдвинуть фокус контроля с наказания на профилактику.Предварительно Роструд предполагает, что параметры могут претерпеть значительные изменения в процессе согласования. Кроме того, Минтруд сообщил о создании реестра работодателей, занимавшихся нелегальным трудоустройством, который будет доступен на сайте Роструда с 1 января 2025 года.
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россия
РБК: в России хотят усилить контроль за работодателями
РБК: Минэкономики хочет усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ.
Министерство экономического развития предложило ужесточить контроль в сфере трудового законодательства, сообщает РБК
со ссылкой на письмо директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования МЭР Александра Вдовина.
"К перечню предлагается добавить в том числе новые критерии, которые могут указывать на использование работодателем практики серых зарплат, а также самозанятых (то есть плательщиков налога на профессиональный доход в четыре или шесть процентов) в качестве фактических работников", — говорится в тексте документа.
Минэкономразвития предложил также включить в перечень индикаторов риска следующие пункты: начисление заработной платы ниже минимального размера оплаты труда более чем 60 работникам, отсутствие сокращения численности работников при уменьшении фонда оплаты труда на 80% или более, взаимодействие с более чем 35 индивидуальными предпринимателями, если их доход составляет более 35 тысяч рублей, и они работают более трех месяцев.
В издании отметили, что предложения о новых мерах контроля со стороны работодателей в России находятся на стадии согласования в регулирующих ведомствах. Отмечается, что введение показателей риска, которые не являются нарушением, но требуют повышенного внимания контрольно-надзорных органов к работодателям, позволит сдвинуть фокус контроля с наказания на профилактику.
Предварительно Роструд предполагает, что параметры могут претерпеть значительные изменения в процессе согласования. Кроме того, Минтруд сообщил о создании реестра работодателей, занимавшихся нелегальным трудоустройством, который будет доступен на сайте Роструда с 1 января 2025 года.
Роструд сформирует реестр работодателей с нелегальной занятостью