https://1prime.ru/20240828/kripta-851147719.html

"Метод Дурова" не сработал: что теперь будет с криптовалютой

"Метод Дурова" не сработал: что теперь будет с криптовалютой - 28.08.2024, ПРАЙМ

"Метод Дурова" не сработал: что теперь будет с криптовалютой

Арест Павла Дурова - событие из ряда вон выходящее. Но влияние этого события на крипторынок - равно как самого босса Telegram - крайне сильно переоценено. | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T08:00+0300

2024-08-28T08:00+0300

2024-08-28T08:00+0300

мнения аналитиков

павел дуров

операции с криптовалютой

рынок криптовалюты

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851147719.jpg?1724821202

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Арест Павла Дурова - событие из ряда вон выходящее. Но влияние этого события на крипторынок - равно как самого босса Telegram - крайне сильно переоценено. Во-первых, из криптовалют обвалился только Toncoin, связанный с проектом Дурова TON, что было предсказуемо. Потери за последние дни переваливали за 20%, но постепенно актив отскакивает вверх, слегка компенсируя убыток. Остальная же крипта чувствует себя достаточно неплохо и реального влияния ареста на рынок не наблюдается. Так, биткоин взлетел на 7% в пятницу, а в начале недели скорректировался на 1,4%, что логично после резкого роста. Такая же история по другим монетам с самой большой капитализацией - биткоин можно считать лакмусовой бумажкой. Этот рынок в большей степени отыгрывает совсем другие факторы, в том числе, технические, а его волатильность чаще непредсказуемая, нежели просчитываемая. Она вовсе не определяется подобными громкими событиями.Во-вторых, вся шумиха, раздуваемая СМИ относительно того, что французские спецслужбы вместе с ЦРУ начнут конфисковывать серверы Telegram, что ключи от шифрования уйдут Парижу или Вашингтону, и особенно, что самой платформе скоро придет конец, слишком сильно притянуты за уши, если выражаться тактично. На самом деле ничего подобного с очень высокой вероятностью не случится. Да, арест первого лица компании - это, конечно, плохо, но все понимают, что история с задержанием очень мутная и реакция в мировом сообществе уже крайне жесткая - понимания этого шага Парижа в мире не находит. К тому же, Дуров - это еще не вся компания. Если его все-таки изолируют на некоторое время, во что верится с трудом, на сцену выйдут другие топ-менеджеры платформы и политика Telegram относительно конфиденциальности не изменится. И даже если Дурова все-таки "закроют", то это не станет крахом популярного мессенджера. Единственное, чего добьется политическая элита Франции - еще большего падения, причем временного, капитализации TON и задержки выхода на IPO самой платформы. Так что переоценивать влияние ареста на рынок крипты и сам Telegram не стоит. Политический окрас у этого дела весьма яркий, потому что повод для ареста кажется сомнительным даже для союзников Франции. Значит, и разрешится оно в политической плоскости. Автор: Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм"

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Алексей Кричевский https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848810488_0:0:853:854_100x100_80_0_0_071af0b607461a257ca1b8246d7c6daa.jpg

Алексей Кричевский https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848810488_0:0:853:854_100x100_80_0_0_071af0b607461a257ca1b8246d7c6daa.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алексей Кричевский https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848810488_0:0:853:854_100x100_80_0_0_071af0b607461a257ca1b8246d7c6daa.jpg

мнения аналитиков, павел дуров, операции с криптовалютой, рынок криптовалюты