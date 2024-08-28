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"Метод Дурова" не сработал: что теперь будет с криптовалютой - 28.08.2024, ПРАЙМ
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"Метод Дурова" не сработал: что теперь будет с криптовалютой
"Метод Дурова" не сработал: что теперь будет с криптовалютой - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Метод Дурова" не сработал: что теперь будет с криптовалютой
Арест Павла Дурова - событие из ряда вон выходящее. Но влияние этого события на крипторынок - равно как самого босса Telegram - крайне сильно переоценено. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T08:00+0300
2024-08-28T08:00+0300
мнения аналитиков
павел дуров
операции с криптовалютой
рынок криптовалюты
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Арест Павла Дурова - событие из ряда вон выходящее. Но влияние этого события на крипторынок - равно как самого босса Telegram - крайне сильно переоценено. Во-первых, из криптовалют обвалился только Toncoin, связанный с проектом Дурова TON, что было предсказуемо. Потери за последние дни переваливали за 20%, но постепенно актив отскакивает вверх, слегка компенсируя убыток. Остальная же крипта чувствует себя достаточно неплохо и реального влияния ареста на рынок не наблюдается. Так, биткоин взлетел на 7% в пятницу, а в начале недели скорректировался на 1,4%, что логично после резкого роста. Такая же история по другим монетам с самой большой капитализацией - биткоин можно считать лакмусовой бумажкой. Этот рынок в большей степени отыгрывает совсем другие факторы, в том числе, технические, а его волатильность чаще непредсказуемая, нежели просчитываемая. Она вовсе не определяется подобными громкими событиями.Во-вторых, вся шумиха, раздуваемая СМИ относительно того, что французские спецслужбы вместе с ЦРУ начнут конфисковывать серверы Telegram, что ключи от шифрования уйдут Парижу или Вашингтону, и особенно, что самой платформе скоро придет конец, слишком сильно притянуты за уши, если выражаться тактично. На самом деле ничего подобного с очень высокой вероятностью не случится. Да, арест первого лица компании - это, конечно, плохо, но все понимают, что история с задержанием очень мутная и реакция в мировом сообществе уже крайне жесткая - понимания этого шага Парижа в мире не находит. К тому же, Дуров - это еще не вся компания. Если его все-таки изолируют на некоторое время, во что верится с трудом, на сцену выйдут другие топ-менеджеры платформы и политика Telegram относительно конфиденциальности не изменится. И даже если Дурова все-таки "закроют", то это не станет крахом популярного мессенджера. Единственное, чего добьется политическая элита Франции - еще большего падения, причем временного, капитализации TON и задержки выхода на IPO самой платформы. Так что переоценивать влияние ареста на рынок крипты и сам Telegram не стоит. Политический окрас у этого дела весьма яркий, потому что повод для ареста кажется сомнительным даже для союзников Франции. Значит, и разрешится оно в политической плоскости. Автор: Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм"
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Алексей Кричевский
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, павел дуров, операции с криптовалютой, рынок криптовалюты
Мнения аналитиков, Павел Дуров, операции с криптовалютой, рынок криптовалюты
08:00 28.08.2024
 
"Метод Дурова" не сработал: что теперь будет с криптовалютой

Финансист Кричевский: дело Дурова не влияет на крипторынок, важны другие факторы

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Алексей Кричевский
Алексей Кричевский
Автор Telegram-канала "Экономизм", финансовый эксперт
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Арест Павла Дурова - событие из ряда вон выходящее. Но влияние этого события на крипторынок - равно как самого босса Telegram - крайне сильно переоценено.
Во-первых, из криптовалют обвалился только Toncoin, связанный с проектом Дурова TON, что было предсказуемо. Потери за последние дни переваливали за 20%, но постепенно актив отскакивает вверх, слегка компенсируя убыток. Остальная же крипта чувствует себя достаточно неплохо и реального влияния ареста на рынок не наблюдается.
Так, биткоин взлетел на 7% в пятницу, а в начале недели скорректировался на 1,4%, что логично после резкого роста. Такая же история по другим монетам с самой большой капитализацией - биткоин можно считать лакмусовой бумажкой. Этот рынок в большей степени отыгрывает совсем другие факторы, в том числе, технические, а его волатильность чаще непредсказуемая, нежели просчитываемая. Она вовсе не определяется подобными громкими событиями.
Во-вторых, вся шумиха, раздуваемая СМИ относительно того, что французские спецслужбы вместе с ЦРУ начнут конфисковывать серверы Telegram, что ключи от шифрования уйдут Парижу или Вашингтону, и особенно, что самой платформе скоро придет конец, слишком сильно притянуты за уши, если выражаться тактично.
На самом деле ничего подобного с очень высокой вероятностью не случится. Да, арест первого лица компании - это, конечно, плохо, но все понимают, что история с задержанием очень мутная и реакция в мировом сообществе уже крайне жесткая - понимания этого шага Парижа в мире не находит. К тому же, Дуров - это еще не вся компания. Если его все-таки изолируют на некоторое время, во что верится с трудом, на сцену выйдут другие топ-менеджеры платформы и политика Telegram относительно конфиденциальности не изменится.
И даже если Дурова все-таки "закроют", то это не станет крахом популярного мессенджера. Единственное, чего добьется политическая элита Франции - еще большего падения, причем временного, капитализации TON и задержки выхода на IPO самой платформы.
Так что переоценивать влияние ареста на рынок крипты и сам Telegram не стоит. Политический окрас у этого дела весьма яркий, потому что повод для ареста кажется сомнительным даже для союзников Франции. Значит, и разрешится оно в политической плоскости.
Автор: Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм"

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