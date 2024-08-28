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Назван объем поддержки детских школ искусств за пять лет

Назван объем поддержки детских школ искусств за пять лет - 28.08.2024, ПРАЙМ

Назван объем поддержки детских школ искусств за пять лет

Российские детские школы искусств получили 53 тысячи музыкальных инструментов на сумму более 6,7 миллиарда рублей в период с 2019 года по настоящее время,... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T14:15+0300

2024-08-28T14:15+0300

2024-08-28T14:15+0300

культура

финансирование

ольга любимова

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские детские школы искусств получили 53 тысячи музыкальных инструментов на сумму более 6,7 миллиарда рублей в период с 2019 года по настоящее время, сообщила министр культуры Ольга Любимова в рамках рабочей поездки в Астраханскую область. По ее словам, с 2019 года в рамках нацпроекта "Культура" музыкальные инструменты, литературу и оборудование получили более 1800 детских школ искусств и училищ. Из федерального бюджета на эти цели выделено 6,7 млрд рублей. "С начала реализации нацпроекта "Культура" в наши детские школы искусств и училища мы поставили более 53 тысяч музыкальных инструментов. Поставки идут в 87 регионов страны, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. В новых регионах инструменты получили 69 школ искусств", – сказала Любимова. Она отметила, что 65% из них – российского производства. По ее словам, с начала 2024 года при поддержке Минкультуры России для 200 образовательных организаций закуплено 3 тысячи музыкальных инструментов. До конца этого года по всей стране новые музыкальные инструменты, литературу и оборудование получат еще свыше 150 детских школ искусств и училищ

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культура, финансирование, ольга любимова