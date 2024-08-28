https://1prime.ru/20240828/kultura-851177557.html
Назван объем поддержки детских школ искусств за пять лет
Назван объем поддержки детских школ искусств за пять лет - 28.08.2024, ПРАЙМ
Назван объем поддержки детских школ искусств за пять лет
Российские детские школы искусств получили 53 тысячи музыкальных инструментов на сумму более 6,7 миллиарда рублей в период с 2019 года по настоящее время,... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T14:15+0300
2024-08-28T14:15+0300
2024-08-28T14:15+0300
культура
финансирование
ольга любимова
https://cdnn.1prime.ru/img/83082/76/830827656_0:361:1679:1305_1920x0_80_0_0_6b7d6e0ba286d0ab7d786783df11e5bb.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские детские школы искусств получили 53 тысячи музыкальных инструментов на сумму более 6,7 миллиарда рублей в период с 2019 года по настоящее время, сообщила министр культуры Ольга Любимова в рамках рабочей поездки в Астраханскую область. По ее словам, с 2019 года в рамках нацпроекта "Культура" музыкальные инструменты, литературу и оборудование получили более 1800 детских школ искусств и училищ. Из федерального бюджета на эти цели выделено 6,7 млрд рублей. "С начала реализации нацпроекта "Культура" в наши детские школы искусств и училища мы поставили более 53 тысяч музыкальных инструментов. Поставки идут в 87 регионов страны, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. В новых регионах инструменты получили 69 школ искусств", – сказала Любимова. Она отметила, что 65% из них – российского производства. По ее словам, с начала 2024 года при поддержке Минкультуры России для 200 образовательных организаций закуплено 3 тысячи музыкальных инструментов. До конца этого года по всей стране новые музыкальные инструменты, литературу и оборудование получат еще свыше 150 детских школ искусств и училищ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83082/76/830827656_0:204:1679:1463_1920x0_80_0_0_77079b595347d9ef9021bc4930dd77bd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, финансирование, ольга любимова
культура, финансирование, Ольга Любимова
Назван объем поддержки детских школ искусств за пять лет
Российские школы искусств за пять лет получили из бюджета более 6,7 млрд рублей
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские детские школы искусств получили 53 тысячи музыкальных инструментов на сумму более 6,7 миллиарда рублей в период с 2019 года по настоящее время, сообщила министр культуры Ольга Любимова в рамках рабочей поездки в Астраханскую область.
По ее словам, с 2019 года в рамках нацпроекта "Культура" музыкальные инструменты, литературу и оборудование получили более 1800 детских школ искусств и училищ. Из федерального бюджета на эти цели выделено 6,7 млрд рублей.
"С начала реализации нацпроекта "Культура" в наши детские школы искусств и училища мы поставили более 53 тысяч музыкальных инструментов. Поставки идут в 87 регионов страны, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. В новых регионах инструменты получили 69 школ искусств", – сказала Любимова.
Она отметила, что 65% из них – российского производства. По ее словам, с начала 2024 года при поддержке Минкультуры России для 200 образовательных организаций закуплено 3 тысячи музыкальных инструментов.
До конца этого года по всей стране новые музыкальные инструменты, литературу и оборудование получат еще свыше 150 детских школ искусств и училищ