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Назван объем поддержки детских школ искусств за пять лет - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Назван объем поддержки детских школ искусств за пять лет
Назван объем поддержки детских школ искусств за пять лет - 28.08.2024, ПРАЙМ
Назван объем поддержки детских школ искусств за пять лет
Российские детские школы искусств получили 53 тысячи музыкальных инструментов на сумму более 6,7 миллиарда рублей в период с 2019 года по настоящее время,... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T14:15+0300
2024-08-28T14:15+0300
культура
финансирование
ольга любимова
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские детские школы искусств получили 53 тысячи музыкальных инструментов на сумму более 6,7 миллиарда рублей в период с 2019 года по настоящее время, сообщила министр культуры Ольга Любимова в рамках рабочей поездки в Астраханскую область. По ее словам, с 2019 года в рамках нацпроекта "Культура" музыкальные инструменты, литературу и оборудование получили более 1800 детских школ искусств и училищ. Из федерального бюджета на эти цели выделено 6,7 млрд рублей. "С начала реализации нацпроекта "Культура" в наши детские школы искусств и училища мы поставили более 53 тысяч музыкальных инструментов. Поставки идут в 87 регионов страны, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. В новых регионах инструменты получили 69 школ искусств", – сказала Любимова. Она отметила, что 65% из них – российского производства. По ее словам, с начала 2024 года при поддержке Минкультуры России для 200 образовательных организаций закуплено 3 тысячи музыкальных инструментов. До конца этого года по всей стране новые музыкальные инструменты, литературу и оборудование получат еще свыше 150 детских школ искусств и училищ
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культура, финансирование, ольга любимова
культура, финансирование, Ольга Любимова
14:15 28.08.2024
 
Назван объем поддержки детских школ искусств за пять лет

Российские школы искусств за пять лет получили из бюджета более 6,7 млрд рублей

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк%Ольга Любимова
%Ольга Любимова - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские детские школы искусств получили 53 тысячи музыкальных инструментов на сумму более 6,7 миллиарда рублей в период с 2019 года по настоящее время, сообщила министр культуры Ольга Любимова в рамках рабочей поездки в Астраханскую область.
По ее словам, с 2019 года в рамках нацпроекта "Культура" музыкальные инструменты, литературу и оборудование получили более 1800 детских школ искусств и училищ. Из федерального бюджета на эти цели выделено 6,7 млрд рублей.
"С начала реализации нацпроекта "Культура" в наши детские школы искусств и училища мы поставили более 53 тысяч музыкальных инструментов. Поставки идут в 87 регионов страны, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. В новых регионах инструменты получили 69 школ искусств", – сказала Любимова.
Она отметила, что 65% из них – российского производства. По ее словам, с начала 2024 года при поддержке Минкультуры России для 200 образовательных организаций закуплено 3 тысячи музыкальных инструментов.
До конца этого года по всей стране новые музыкальные инструменты, литературу и оборудование получат еще свыше 150 детских школ искусств и училищ
 
культурафинансированиеОльга Любимова
 
 
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