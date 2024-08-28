https://1prime.ru/20240828/lastochka-851175292.html

РЖД запустили в Москве первый в России беспилотный поезд "Ласточка"

РЖД запустили в Москве первый в России беспилотный поезд "Ласточка" - 28.08.2024, ПРАЙМ

РЖД запустили в Москве первый в России беспилотный поезд "Ласточка"

Российские железные дороги запустили первый в стране беспилотный поезд "Ласточка". Он будет перевозить пассажиров по Московскому центральному кольцу, заявил... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T13:22+0300

2024-08-28T13:22+0300

2024-08-28T13:23+0300

россия

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/84078/34/840783474_0:244:3074:1973_1920x0_80_0_0_fa86c211aa6c419023716951a668d783.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские железные дороги запустили первый в стране беспилотный поезд "Ласточка". Он будет перевозить пассажиров по Московскому центральному кольцу, заявил корреспондент агентства РИА Новости.Отмечается, что поезд работает на третьем уровне автоматизации, где имеется машинист для контроля дверей и обслуживания пассажиров. Первая поездка прошла успешно и теперь "Ласточка" будет регулярно курсировать по МЦК.Поезд едет сам, но машинист находится в кабине для контроля, а также открытия и закрытия дверей, пояснили в РЖД. Кроме того, в первый реййс вместе с другими пассажирами отправился и глава РЖД Олег Белозеров.Дальнейшие планы включают запуск еще более автоматизированного поезда без машиниста в 2026 году, который будет разработан на базе российского аналога "Ласточки" - поезда "Финист". Кроме того, беспилотный поезд был помечен специальными наклейками с надписями, которые отличают его от обычного поезда.

https://1prime.ru/20240809/perevozki-850769621.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ржд