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РЖД запустили в Москве первый в России беспилотный поезд "Ласточка" - 28.08.2024, ПРАЙМ
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РЖД запустили в Москве первый в России беспилотный поезд "Ласточка"
РЖД запустили в Москве первый в России беспилотный поезд "Ласточка" - 28.08.2024, ПРАЙМ
РЖД запустили в Москве первый в России беспилотный поезд "Ласточка"
Российские железные дороги запустили первый в стране беспилотный поезд "Ласточка". Он будет перевозить пассажиров по Московскому центральному кольцу, заявил... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T13:22+0300
2024-08-28T13:23+0300
россия
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские железные дороги запустили первый в стране беспилотный поезд "Ласточка". Он будет перевозить пассажиров по Московскому центральному кольцу, заявил корреспондент агентства РИА Новости.Отмечается, что поезд работает на третьем уровне автоматизации, где имеется машинист для контроля дверей и обслуживания пассажиров. Первая поездка прошла успешно и теперь "Ласточка" будет регулярно курсировать по МЦК.Поезд едет сам, но машинист находится в кабине для контроля, а также открытия и закрытия дверей, пояснили в РЖД. Кроме того, в первый реййс вместе с другими пассажирами отправился и глава РЖД Олег Белозеров.Дальнейшие планы включают запуск еще более автоматизированного поезда без машиниста в 2026 году, который будет разработан на базе российского аналога "Ласточки" - поезда "Финист". Кроме того, беспилотный поезд был помечен специальными наклейками с надписями, которые отличают его от обычного поезда.
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россия, ржд
РОССИЯ, РЖД
13:22 28.08.2024 (обновлено: 13:23 28.08.2024)
 
РЖД запустили в Москве первый в России беспилотный поезд "Ласточка"

Глава РЖД проехал на первом рейсе беспилотной "Ласточки" вместе с пассажирами

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛасточка
Ласточка - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские железные дороги запустили первый в стране беспилотный поезд "Ласточка". Он будет перевозить пассажиров по Московскому центральному кольцу, заявил корреспондент агентства РИА Новости.
Отмечается, что поезд работает на третьем уровне автоматизации, где имеется машинист для контроля дверей и обслуживания пассажиров. Первая поездка прошла успешно и теперь "Ласточка" будет регулярно курсировать по МЦК.
Поезд едет сам, но машинист находится в кабине для контроля, а также открытия и закрытия дверей, пояснили в РЖД. Кроме того, в первый реййс вместе с другими пассажирами отправился и глава РЖД Олег Белозеров.
Дальнейшие планы включают запуск еще более автоматизированного поезда без машиниста в 2026 году, который будет разработан на базе российского аналога "Ласточки" - поезда "Финист". Кроме того, беспилотный поезд был помечен специальными наклейками с надписями, которые отличают его от обычного поезда.
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
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