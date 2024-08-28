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Инженер Лозовой осужден на 18 лет за госизмену и подготовку теракта

Инженер Лозовой осужден на 18 лет за госизмену и подготовку теракта - 28.08.2024, ПРАЙМ

Инженер Лозовой осужден на 18 лет за госизмену и подготовку теракта

Житель Воронежа, инженер Артем Лозовой (внесен в перечень террористов и экстремистов) осужден на 18 лет колонии по делу о государственной измене и подготовке... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T14:16+0300

2024-08-28T14:16+0300

2024-08-28T14:50+0300

суд

терроризм

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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Житель Воронежа, инженер Артем Лозовой (внесен в перечень террористов и экстремистов) осужден на 18 лет колонии по делу о государственной измене и подготовке теракта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Приговор вынес Второй западный окружной военный суд. Из назначенных 18 лет Лозовому три года предстоит отбыть в тюрьме, остальные 15 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.Кроме того, суд оштрафовал обвиняемого на 700 тысяч рублей.Гособвинение запрашивало подсудимому 22 года лишения свободы, четыре из которых он должен провести в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима с ограничением свободы на три года. Также его просили подвергнуть штрафу на 800 тысяч рублей.Рассмотрение дела по существу проходило в закрытом режиме из-за грифа секретности. Суть обвинения в суде не уточнили.Обвиняемому вменяют госизмену, приготовление к теракту, а также незаконный оборот взрывчатых веществ.

https://1prime.ru/20231011/841952911.html

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суд, терроризм