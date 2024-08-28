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Россия запретила въезд в страну ряду сотрудников американских СМИ
Россия запретила въезд в страну ряду сотрудников американских СМИ - 28.08.2024, ПРАЙМ
Россия запретила въезд в страну ряду сотрудников американских СМИ
Россия в ответ на русофобский курс администрации президента США Джо Байдена закрывает въезд ряду журналистов, сообщил российский МИД. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T18:45+0300
2024-08-28T18:45+0300
2024-08-28T19:31+0300
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Россия в ответ на русофобский курс администрации президента США Джо Байдена закрывает въезд ряду журналистов, сообщил российский МИД.В списке тех, кому запрещён въезд в РФ, 14 сотрудников издания Wall Street Journal, а также журналисты New-York Times и Washington Post.В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отметили, что в список попали сотрудники редакций и репортёры ведущих изданий, которые придерживаются либеральных и глобалистских взглядов и причастны к созданию и распространению недостоверной информации о России и российских вооруженных силах.В министерстве напомнили США о неотвратимости наказания за враждебные действия в отношении РФ, поощрению к актам агрессии и террористических нападениях со стороны киевского режима.В министерстве также заявили, что будут продолжать пополнять список за счёт тех, кто активно занимается антироссийской деятельностью.
https://1prime.ru/20240825/durov-851105253.html
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мид рф, россия, сми, сша, запрет на въезд
Политика, МИД РФ, РОССИЯ, СМИ, США, запрет на въезд
Россия запретила въезд в страну ряду сотрудников американских СМИ
Россия запретила въезд в страну ряду журналистов WSJ, NYT и WT
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Россия в ответ на русофобский курс администрации президента США Джо Байдена закрывает въезд ряду журналистов, сообщил российский МИД.
В списке тех, кому запрещён въезд в РФ, 14 сотрудников издания Wall Street Journal, а также журналисты New-York Times и Washington Post.
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отметили, что в список попали сотрудники редакций и репортёры ведущих изданий, которые придерживаются либеральных и глобалистских взглядов и причастны к созданию и распространению недостоверной информации о России и российских вооруженных силах.
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В министерстве напомнили США о неотвратимости наказания за враждебные действия в отношении РФ, поощрению к актам агрессии и террористических нападениях со стороны киевского режима.
В министерстве также заявили, что будут продолжать пополнять список за счёт тех, кто активно занимается антироссийской деятельностью.