https://1prime.ru/20240828/mid-851186598.html

Россия запретила въезд в страну ряду сотрудников американских СМИ

Россия запретила въезд в страну ряду сотрудников американских СМИ - 28.08.2024, ПРАЙМ

Россия запретила въезд в страну ряду сотрудников американских СМИ

Россия в ответ на русофобский курс администрации президента США Джо Байдена закрывает въезд ряду журналистов, сообщил российский МИД. | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T18:45+0300

2024-08-28T18:45+0300

2024-08-28T19:31+0300

политика

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сша

запрет на въезд

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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Россия в ответ на русофобский курс администрации президента США Джо Байдена закрывает въезд ряду журналистов, сообщил российский МИД.В списке тех, кому запрещён въезд в РФ, 14 сотрудников издания Wall Street Journal, а также журналисты New-York Times и Washington Post.В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отметили, что в список попали сотрудники редакций и репортёры ведущих изданий, которые придерживаются либеральных и глобалистских взглядов и причастны к созданию и распространению недостоверной информации о России и российских вооруженных силах.В министерстве напомнили США о неотвратимости наказания за враждебные действия в отношении РФ, поощрению к актам агрессии и террористических нападениях со стороны киевского режима.В министерстве также заявили, что будут продолжать пополнять список за счёт тех, кто активно занимается антироссийской деятельностью.

https://1prime.ru/20240825/durov-851105253.html

сша

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мид рф, россия, сми, сша, запрет на въезд