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В МИД назвали новое требование Украины к Белоруссии хамством
В МИД назвали новое требование Украины к Белоруссии хамством - 28.08.2024, ПРАЙМ
В МИД назвали новое требование Украины к Белоруссии хамством
Требование Украины к Белоруссии отвести войска от границы государств является очередным хамским заявлением, подчеркнула официальный представитель российского... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T16:20+0300
2024-08-28T16:20+0300
2024-08-28T16:21+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Требование Украины к Белоруссии отвести войска от границы государств является очередным хамским заявлением, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Теперь уже с угрозами разнузданного характера в адрес Белоруссии и белорусов", - уточнила представитель в ходе своего брифинга. Она также заявила, что ответ белорусского МИД на "подобный ультимативный наскок Киева" была одновременно ироничной и жесткой, точной и оправданной. Захарова подчеркнула, что Белоруссия была вынуждена вывести свои войска на границу с Украиной из-за постоянных провокаций Киева и применения БПЛА.Захарова предупредила, что реализация угроз, которые Киев и его западные партнеры бросают в сторону Минска, будет иметь последствия."В этой связи мы рекомендовали бы руководству НАТО и ее ведущих стран членов остудить пыл своих ретивых подопечных, способных вовлечь альянс в масштабный вооруженный конфликт", - заключила представитель МИД.Ранее украинское министерство иностранных дел заявляло, что Белоруссия сосредотачивает значительное количество сил специальных операций, вооружения и военной техники у границы с Украиной.
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белоруссия, украина, мид рф, мария захарова, граница
Политика, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, МИД РФ, Мария Захарова, граница
В МИД назвали новое требование Украины к Белоруссии хамством
Захарова: реализация угроз в адрес Минска чревата последствиями
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Требование Украины к Белоруссии отвести войска от границы государств является очередным хамским заявлением, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Теперь уже с угрозами разнузданного характера в адрес Белоруссии и белорусов", - уточнила представитель в ходе своего брифинга.
Она также заявила, что ответ белорусского МИД на "подобный ультимативный наскок Киева" была одновременно ироничной и жесткой, точной и оправданной. Захарова подчеркнула, что Белоруссия была вынуждена вывести свои войска на границу с Украиной из-за постоянных провокаций Киева и применения БПЛА.
Захарова предупредила, что реализация угроз, которые Киев и его западные партнеры бросают в сторону Минска, будет иметь последствия.
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"В этой связи мы рекомендовали бы руководству НАТО и ее ведущих стран членов остудить пыл своих ретивых подопечных, способных вовлечь альянс в масштабный вооруженный конфликт", - заключила представитель МИД.
Ранее украинское министерство иностранных дел заявляло, что Белоруссия сосредотачивает значительное количество сил специальных операций, вооружения и военной техники у границы с Украиной.