Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД назвали новое требование Украины к Белоруссии хамством - 28.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240828/minsk-851181580.html
В МИД назвали новое требование Украины к Белоруссии хамством
В МИД назвали новое требование Украины к Белоруссии хамством - 28.08.2024, ПРАЙМ
В МИД назвали новое требование Украины к Белоруссии хамством
Требование Украины к Белоруссии отвести войска от границы государств является очередным хамским заявлением, подчеркнула официальный представитель российского... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T16:20+0300
2024-08-28T16:21+0300
политика
белоруссия
украина
мид рф
мария захарова
граница
https://cdnn.1prime.ru/img/84189/95/841899538_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f79a7a424e5fb9b66697d1c6cd5cb34f.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Требование Украины к Белоруссии отвести войска от границы государств является очередным хамским заявлением, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Теперь уже с угрозами разнузданного характера в адрес Белоруссии и белорусов", - уточнила представитель в ходе своего брифинга. Она также заявила, что ответ белорусского МИД на "подобный ультимативный наскок Киева" была одновременно ироничной и жесткой, точной и оправданной. Захарова подчеркнула, что Белоруссия была вынуждена вывести свои войска на границу с Украиной из-за постоянных провокаций Киева и применения БПЛА.Захарова предупредила, что реализация угроз, которые Киев и его западные партнеры бросают в сторону Минска, будет иметь последствия."В этой связи мы рекомендовали бы руководству НАТО и ее ведущих стран членов остудить пыл своих ретивых подопечных, способных вовлечь альянс в масштабный вооруженный конфликт", - заключила представитель МИД.Ранее украинское министерство иностранных дел заявляло, что Белоруссия сосредотачивает значительное количество сил специальных операций, вооружения и военной техники у границы с Украиной.
https://1prime.ru/20240828/feyk-851181432.html
белоруссия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84189/95/841899538_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3bd5924ca12dfca4d07947f3bd13795d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, украина, мид рф, мария захарова, граница
Политика, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, МИД РФ, Мария Захарова, граница
16:20 28.08.2024 (обновлено: 16:21 28.08.2024)
 
В МИД назвали новое требование Украины к Белоруссии хамством

Захарова: реализация угроз в адрес Минска чревата последствиями

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Требование Украины к Белоруссии отвести войска от границы государств является очередным хамским заявлением, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Теперь уже с угрозами разнузданного характера в адрес Белоруссии и белорусов", - уточнила представитель в ходе своего брифинга.
Она также заявила, что ответ белорусского МИД на "подобный ультимативный наскок Киева" была одновременно ироничной и жесткой, точной и оправданной. Захарова подчеркнула, что Белоруссия была вынуждена вывести свои войска на границу с Украиной из-за постоянных провокаций Киева и применения БПЛА.
Захарова предупредила, что реализация угроз, которые Киев и его западные партнеры бросают в сторону Минска, будет иметь последствия.
Празднование Дня российского студенчества - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
МИД обвинил Киев в распространении фейков о помощи ВСУ курским жителям
16:09
"В этой связи мы рекомендовали бы руководству НАТО и ее ведущих стран членов остудить пыл своих ретивых подопечных, способных вовлечь альянс в масштабный вооруженный конфликт", - заключила представитель МИД.
Ранее украинское министерство иностранных дел заявляло, что Белоруссия сосредотачивает значительное количество сил специальных операций, вооружения и военной техники у границы с Украиной.
 
ПолитикаБЕЛОРУССИЯУКРАИНАМИД РФМария Захароваграница
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала