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В Совфеде призвали молодежь переселяться из крупных городов в сёла

В Совфеде призвали молодежь переселяться из крупных городов в сёла - 28.08.2024, ПРАЙМ

В Совфеде призвали молодежь переселяться из крупных городов в сёла

Нужно популяризировать у молодежи сельскую и деревенскую жизнь, чтобы не только молодые люди, родившиеся в маленьких населенных пунктах, возвращались к себе... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T11:40+0300

2024-08-28T11:40+0300

2024-08-28T11:40+0300

совфед

молодежь

россия

города

социальная политика

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Нужно популяризировать у молодежи сельскую и деревенскую жизнь, чтобы не только молодые люди, родившиеся в маленьких населенных пунктах, возвращались к себе домой, но и уроженцы больших городов стремились в российские глубинки, считает сенатор Наталия Косихина. "Считаю, что нашим ребятам надо рассмотреть вопрос по возможному переезду со всей серьёзностью", - подчеркнула сенатор. Косихина также подчеркнула, что это направление нужно транслировать в СМИ, а также привлекать популярных блогеров к выступлениям на форумах и освещению плюсов маленьких городов. Она также предложила проводить экскурсии "как виртуальные при помощи видеоконтента, так и лично для тех, кто решил посмотреть на жизнь в деревне лично". "Эти механизмы, несомненно, помогут нашей молодёжи преодолеть различные стереотипы и ложные убеждения и выбрать переезд в сельские поселения - это, несомненно, благотворно скажется на развитие сельских территорий и малых городов по экономическому, сельскохозяйственному и туристическому направлению", - заключила Косихина.

https://1prime.ru/20240828/shkola-851171386.html

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совфед, молодежь, россия, города, социальная политика