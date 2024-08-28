https://1prime.ru/20240828/molodezh-851172602.html
В Совфеде призвали молодежь переселяться из крупных городов в сёла
В Совфеде призвали молодежь переселяться из крупных городов в сёла - 28.08.2024, ПРАЙМ
В Совфеде призвали молодежь переселяться из крупных городов в сёла
Нужно популяризировать у молодежи сельскую и деревенскую жизнь, чтобы не только молодые люди, родившиеся в маленьких населенных пунктах, возвращались к себе... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T11:40+0300
2024-08-28T11:40+0300
2024-08-28T11:40+0300
совфед
молодежь
россия
города
социальная политика
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Нужно популяризировать у молодежи сельскую и деревенскую жизнь, чтобы не только молодые люди, родившиеся в маленьких населенных пунктах, возвращались к себе домой, но и уроженцы больших городов стремились в российские глубинки, считает сенатор Наталия Косихина. "Считаю, что нашим ребятам надо рассмотреть вопрос по возможному переезду со всей серьёзностью", - подчеркнула сенатор. Косихина также подчеркнула, что это направление нужно транслировать в СМИ, а также привлекать популярных блогеров к выступлениям на форумах и освещению плюсов маленьких городов. Она также предложила проводить экскурсии "как виртуальные при помощи видеоконтента, так и лично для тех, кто решил посмотреть на жизнь в деревне лично". "Эти механизмы, несомненно, помогут нашей молодёжи преодолеть различные стереотипы и ложные убеждения и выбрать переезд в сельские поселения - это, несомненно, благотворно скажется на развитие сельских территорий и малых городов по экономическому, сельскохозяйственному и туристическому направлению", - заключила Косихина.
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совфед, молодежь, россия, города, социальная политика
Совфед, молодежь, РОССИЯ, города, социальная политика
В Совфеде призвали молодежь переселяться из крупных городов в сёла
Косихина: необходимо популяризовать среди российской молодежи жизнь на селе
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Нужно популяризировать у молодежи сельскую и деревенскую жизнь, чтобы не только молодые люди, родившиеся в маленьких населенных пунктах, возвращались к себе домой, но и уроженцы больших городов стремились в российские глубинки, считает сенатор Наталия Косихина.
"Считаю, что нашим ребятам надо рассмотреть вопрос по возможному переезду со всей серьёзностью", - подчеркнула сенатор.
Косихина также подчеркнула, что это направление нужно транслировать в СМИ, а также привлекать популярных блогеров к выступлениям на форумах и освещению плюсов маленьких городов. Она также предложила проводить экскурсии "как виртуальные при помощи видеоконтента, так и лично для тех, кто решил посмотреть на жизнь в деревне лично".
"Эти механизмы, несомненно, помогут нашей молодёжи преодолеть различные стереотипы и ложные убеждения и выбрать переезд в сельские поселения - это, несомненно, благотворно скажется на развитие сельских территорий и малых городов по экономическому, сельскохозяйственному и туристическому направлению", - заключила Косихина.
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