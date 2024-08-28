https://1prime.ru/20240828/moshenniki-851167043.html

Источник рассказал о мошенничестве с переводами между Россией и Турцией

Источник рассказал о мошенничестве с переводами между Россией и Турцией - 28.08.2024, ПРАЙМ

Источник рассказал о мошенничестве с переводами между Россией и Турцией

Злоумышленники начали пользоваться проблемами с платежами между банками России и Турции, рассказал агентству РИА Новости источник в одном из частных банков... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T07:24+0300

2024-08-28T07:24+0300

2024-08-28T07:25+0300

мошенничество

россия

турция

платежи

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АНКАРА, 28 авг - ПРАЙМ. Злоумышленники начали пользоваться проблемами с платежами между банками России и Турции, рассказал агентству РИА Новости источник в одном из частных банков Анкары.Сообщается, что мошенники реализует разные схемы для обмана: например, прикрываются работой в частных банках и привлекают клиентов, которым обещают перевести суммы или оформить вид на жительство в Турции.Собеседник издания добавил, что в особенности активны злоумышленники стали в летний сезон.Ранее турецкие перевозчики столкнулись с проблемой: турецкие банки стали отказываться принимать платежи из России. Отмечалось, что подобная ситуация обусловлена давлением Вашингтона на Анкару и угрозами санкций за продолжение торговли с Москвой. В свою очередь, российский посол в Турции Алексей Ерхов уточнял, что ситуация вокруг денежных переводов из России в Турцию остаётся напряженной. По словам дипломата, западные страны намеренно разрушает российско-турецкое торговое сотрудничество.

https://1prime.ru/20240827/banki-851146016.html

турция

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россия, турция, платежи