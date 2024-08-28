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Источник рассказал о мошенничестве с переводами между Россией и Турцией - 28.08.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20240828/moshenniki-851167043.html
Источник рассказал о мошенничестве с переводами между Россией и Турцией
Источник рассказал о мошенничестве с переводами между Россией и Турцией - 28.08.2024, ПРАЙМ
Источник рассказал о мошенничестве с переводами между Россией и Турцией
Злоумышленники начали пользоваться проблемами с платежами между банками России и Турции, рассказал агентству РИА Новости источник в одном из частных банков... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T07:24+0300
2024-08-28T07:25+0300
мошенничество
россия
турция
платежи
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АНКАРА, 28 авг - ПРАЙМ. Злоумышленники начали пользоваться проблемами с платежами между банками России и Турции, рассказал агентству РИА Новости источник в одном из частных банков Анкары.Сообщается, что мошенники реализует разные схемы для обмана: например, прикрываются работой в частных банках и привлекают клиентов, которым обещают перевести суммы или оформить вид на жительство в Турции.Собеседник издания добавил, что в особенности активны злоумышленники стали в летний сезон.Ранее турецкие перевозчики столкнулись с проблемой: турецкие банки стали отказываться принимать платежи из России. Отмечалось, что подобная ситуация обусловлена давлением Вашингтона на Анкару и угрозами санкций за продолжение торговли с Москвой. В свою очередь, российский посол в Турции Алексей Ерхов уточнял, что ситуация вокруг денежных переводов из России в Турцию остаётся напряженной. По словам дипломата, западные страны намеренно разрушает российско-турецкое торговое сотрудничество.
https://1prime.ru/20240827/banki-851146016.html
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россия, турция, платежи
Мошенничество, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, платежи
07:24 28.08.2024 (обновлено: 07:25 28.08.2024)
 
Источник рассказал о мошенничестве с переводами между Россией и Турцией

Мошенники используют проблему банковских переводов между Турцией и Россией

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкРоссия и Турция
Россия и Турция
© Пресс-служба МИД РФ
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АНКАРА, 28 авг - ПРАЙМ. Злоумышленники начали пользоваться проблемами с платежами между банками России и Турции, рассказал агентству РИА Новости источник в одном из частных банков Анкары.
Сообщается, что мошенники реализует разные схемы для обмана: например, прикрываются работой в частных банках и привлекают клиентов, которым обещают перевести суммы или оформить вид на жительство в Турции.
Собеседник издания добавил, что в особенности активны злоумышленники стали в летний сезон.
Ранее турецкие перевозчики столкнулись с проблемой: турецкие банки стали отказываться принимать платежи из России. Отмечалось, что подобная ситуация обусловлена давлением Вашингтона на Анкару и угрозами санкций за продолжение торговли с Москвой.
В свою очередь, российский посол в Турции Алексей Ерхов уточнял, что ситуация вокруг денежных переводов из России в Турцию остаётся напряженной. По словам дипломата, западные страны намеренно разрушает российско-турецкое торговое сотрудничество.
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В Турции отметили сохранение проблем в банковских переводах с Россией
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МошенничествоРОССИЯТУРЦИЯплатежи
 
 
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