https://1prime.ru/20240828/moshenniki-851180632.html

В МВД предупредили о новых способах мошенничества в преддверии 1 сентября

В МВД предупредили о новых способах мошенничества в преддверии 1 сентября - 28.08.2024, ПРАЙМ

В МВД предупредили о новых способах мошенничества в преддверии 1 сентября

В преддверии Дня знаний мошенники придумали новые схемы по обману населения, рассказала представитель МВД России Ирина Волк. | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T15:41+0300

2024-08-28T15:41+0300

2024-08-28T15:41+0300

1 сентября

мошенники

школьники

россия

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. В преддверии Дня знаний мошенники придумали новые схемы по обману населения, рассказала представитель МВД России Ирина Волк. "Мои коллеги из управления по противодействию киберпреступности МВД России сообщают, что к 1 сентября и старту нового учебного года мошенники разработали новые схемы обмана", - подчеркнула представитель правоохранительных органов в своем Telegram-канале. Так, она рассказала, что злоумышленники публикуют опросы на волнующие родителей школьников и дошколят темы, рассылают якобы приглашения в родительские чаты, распространяют фейковую информацию о скидках и акциях, устраивают розыгрыши призов и многое другое. Главную опасность в этих схемах представляют ссылки, с помощью которых мошенники могут получить доступ к персональным данным пользователей.

https://1prime.ru/20240828/shkola-851171386.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1 сентября, мошенники, школьники, россия