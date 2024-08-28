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В МВД предупредили о новых способах мошенничества в преддверии 1 сентября
В МВД предупредили о новых способах мошенничества в преддверии 1 сентября - 28.08.2024, ПРАЙМ
В МВД предупредили о новых способах мошенничества в преддверии 1 сентября
В преддверии Дня знаний мошенники придумали новые схемы по обману населения, рассказала представитель МВД России Ирина Волк. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T15:41+0300
2024-08-28T15:41+0300
2024-08-28T15:41+0300
1 сентября
мошенники
школьники
россия
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. В преддверии Дня знаний мошенники придумали новые схемы по обману населения, рассказала представитель МВД России Ирина Волк. "Мои коллеги из управления по противодействию киберпреступности МВД России сообщают, что к 1 сентября и старту нового учебного года мошенники разработали новые схемы обмана", - подчеркнула представитель правоохранительных органов в своем Telegram-канале. Так, она рассказала, что злоумышленники публикуют опросы на волнующие родителей школьников и дошколят темы, рассылают якобы приглашения в родительские чаты, распространяют фейковую информацию о скидках и акциях, устраивают розыгрыши призов и многое другое. Главную опасность в этих схемах представляют ссылки, с помощью которых мошенники могут получить доступ к персональным данным пользователей.
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1 сентября, мошенники, школьники, россия
1 сентября, МОШЕННИКИ, школьники, РОССИЯ
В МВД предупредили о новых способах мошенничества в преддверии 1 сентября
Волк: мошенники стали использовать новые способы обмана в преддверии 1 сентября
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. В преддверии Дня знаний мошенники придумали новые схемы по обману населения, рассказала представитель МВД России Ирина Волк.
"Мои коллеги из управления по противодействию киберпреступности МВД России сообщают, что к 1 сентября и старту нового учебного года мошенники разработали новые схемы обмана", - подчеркнула представитель правоохранительных органов в своем Telegram-канале.
Так, она рассказала, что злоумышленники публикуют опросы на волнующие родителей школьников и дошколят темы, рассылают якобы приглашения в родительские чаты, распространяют фейковую информацию о скидках и акциях, устраивают розыгрыши призов и многое другое. Главную опасность в этих схемах представляют ссылки, с помощью которых мошенники могут получить доступ к персональным данным пользователей.
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