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Россиян предупредили о новом способе мошенничества с установкой счетчиков
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с установкой счетчиков - 28.08.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с установкой счетчиков
Недавно злоумышленники стали использовать обманную схему с установкой счетчиков. Об этом предупредила куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T05:31+0300
2024-08-28T05:31+0300
2024-08-28T05:34+0300
мошенничество
россия
мошенничество
счетчики
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Недавно злоумышленники стали использовать обманную схему с установкой счетчиков. Об этом предупредила куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.Экперт подчеркнула, что мошенники от лица Россетей пытаются убедить потенциальную жертву установить или заменить счетчики для учета электроэнергии. По ее словам, после этого мошенники могут запросить данные россиян от Госуслуг.Ранее пресс-служба ВТБ сообщила, что мошенники стали представляться сотрудниками Госархива для получения от граждан доступа к цифровым сервисам. Отмечалось, что мошенники в новой схеме сразу усыпляют бдительность пользователя, используя не имеющую отношения к деньгам государственную организацию.
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россия, мошенничество, счетчики
Мошенничество, РОССИЯ, мошенничество, счетчики
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с установкой счетчиков
Экпет Храпунова раскрыла схему мошенничества с установкой и заменой счетчиков
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Недавно злоумышленники стали использовать обманную схему с установкой счетчиков. Об этом предупредила куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.
Экперт подчеркнула, что мошенники от лица Россетей пытаются убедить потенциальную жертву установить или заменить счетчики для учета электроэнергии. По ее словам, после этого мошенники могут запросить данные россиян от Госуслуг.
Ранее пресс-служба ВТБ сообщила, что мошенники стали представляться сотрудниками Госархива для получения от граждан доступа к цифровым сервисам. Отмечалось, что мошенники в новой схеме сразу усыпляют бдительность пользователя, используя не имеющую отношения к деньгам государственную организацию.
ВТБ предупредил о мошенниках, представляющихся сотрудниками Госархива