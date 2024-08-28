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МТС запустил сервис для детей с защитой от мошенников

МТС запустил сервис для детей с защитой от мошенников - 28.08.2024, ПРАЙМ

МТС запустил сервис для детей с защитой от мошенников

Центр инноваций МТС Future Crew запустил платный сервис безопасного цифрового пространства для детей без неуместного контента, угроз и с защитой от звонков с... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T08:13+0300

2024-08-28T08:13+0300

2024-08-28T08:13+0300

мошенничество

россия

мтс

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Центр инноваций МТС Future Crew запустил платный сервис безопасного цифрового пространства для детей без неуместного контента, угроз и с защитой от звонков с незнакомых номеров, рассказали РИА Новости в компании, добавив, что сейчас разработка доступна абонентам оператора в Москве и Санкт-Петербурге. "Центр инноваций Future Crew, входящий в ПАО "МТС" (MOEX: MTSS), объявил о запуске Membrana Kids. Это сервис безопасного цифрового пространства для детей без угроз, неуместного контента, с защитой от звонков с незнакомых номеров. Сейчас сервис доступен абонентам МТС в Москве и Санкт-Петербурге от 99 рублей в месяц", - говорится в сообщении. Там объяснили, что платформа блокирует источники рекламы и алгоритмы трекинга, фильтруя интернет в сети любого оператора и на Wi-Fi. Также можно настроить сервис для защиты от мошенников. Возможны два варианта настроек: "Умная фильтрация" и "Доверенный список". В первом случае происходит анализ номера, проверка по базе спама и мошенников, и, если звонок подозрительный - платформа его отклоняет. Во втором сценарии родитель добавляет в список только те номера телефонов, от которых ребенок может принимать входящие вызовы. "Этот продукт позволяет создать "цифровую пуповину" между смартфоном родителя и устройством ребенка - смартфоном или планшетом. Сервис работает по принципу бассейна-лягушатника - это, в каком-то смысле "интернет-в-интернете": после установки приложения на устройство родителя, он получает полный контроль над устройством ребенка", - прокомментировал основатель и гендиректор Future Crew, вице-президент по стратегии и инновациям МТС Евгений Черешнев. Он добавил, что в планах у компании сделать так, чтобы все неизвестные номера переводились на виртуального ассистента, который будет не просто тратить время злоумышленника, но и записывать его голосовую биометрию для последующей идентификации. В будущем компания также хочет расширить работу платформы по всей России и на других сетях операторов связи.

https://1prime.ru/20240823/moshenniki-851073562.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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