https://1prime.ru/20240828/nedvizhimost-851177754.html

Стоимость аренды элитного жилья в Москве достигла исторического максимума

Стоимость аренды элитного жилья в Москве достигла исторического максимума - 28.08.2024, ПРАЙМ

Стоимость аренды элитного жилья в Москве достигла исторического максимума

Стоимость аренды московской элитной квартиры в июле достигла исторического максимума в среднем в 2,98 тысячи рублей за "квадрат" в месяц. Об этом рассказала... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T14:17+0300

2024-08-28T14:17+0300

2024-08-28T14:17+0300

россия

аренда

элитная недвижимость

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Стоимость аренды московской элитной квартиры в июле достигла исторического максимума в среднем в 2,98 тысячи рублей за "квадрат" в месяц. Об этом рассказала компания "Intermark Аренда".Также отмечается, что за год рост цен составил 39 процентов. В компании объяснили подобную динамику перегретым спросом и катастрофическим недостатком предложения. В компании сообщили, что средневзвешенный бюджет предложения элитной квартиры также демонстрирует рекордные значения - 465 тысяч рублей за объект в месяц, что на 20 процентов выше ставки в начале текущего года.Аналитики подчеркивают, что с января по июль 2024 года число объявлений сократилось на 16 процентов, что и стало причиной скачка стоимости аренды элитных квартир.

https://1prime.ru/20240828/zhile-851165503.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, аренда, элитная недвижимость