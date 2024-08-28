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Стоимость аренды элитного жилья в Москве достигла исторического максимума - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Стоимость аренды элитного жилья в Москве достигла исторического максимума
Стоимость аренды элитного жилья в Москве достигла исторического максимума - 28.08.2024, ПРАЙМ
Стоимость аренды элитного жилья в Москве достигла исторического максимума
Стоимость аренды московской элитной квартиры в июле достигла исторического максимума в среднем в 2,98 тысячи рублей за "квадрат" в месяц. Об этом рассказала... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T14:17+0300
2024-08-28T14:17+0300
россия
аренда
элитная недвижимость
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Стоимость аренды московской элитной квартиры в июле достигла исторического максимума в среднем в 2,98 тысячи рублей за "квадрат" в месяц. Об этом рассказала компания "Intermark Аренда".Также отмечается, что за год рост цен составил 39 процентов. В компании объяснили подобную динамику перегретым спросом и катастрофическим недостатком предложения. В компании сообщили, что средневзвешенный бюджет предложения элитной квартиры также демонстрирует рекордные значения - 465 тысяч рублей за объект в месяц, что на 20 процентов выше ставки в начале текущего года.Аналитики подчеркивают, что с января по июль 2024 года число объявлений сократилось на 16 процентов, что и стало причиной скачка стоимости аренды элитных квартир.
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россия, аренда, элитная недвижимость
РОССИЯ, аренда, элитная недвижимость
14:17 28.08.2024
 
Стоимость аренды элитного жилья в Москве достигла исторического максимума

"Intermark Аренда": цена аренды элитной квартиры в Москве достигла рекорда

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Стоимость аренды московской элитной квартиры в июле достигла исторического максимума в среднем в 2,98 тысячи рублей за "квадрат" в месяц. Об этом рассказала компания "Intermark Аренда".
Также отмечается, что за год рост цен составил 39 процентов. В компании объяснили подобную динамику перегретым спросом и катастрофическим недостатком предложения.
В компании сообщили, что средневзвешенный бюджет предложения элитной квартиры также демонстрирует рекордные значения - 465 тысяч рублей за объект в месяц, что на 20 процентов выше ставки в начале текущего года.
Аналитики подчеркивают, что с января по июль 2024 года число объявлений сократилось на 16 процентов, что и стало причиной скачка стоимости аренды элитных квартир.
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