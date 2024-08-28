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Росстат скрыл данные о производстве нефтепродуктов - 28.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240828/nefteprodukty-851187780.html
Росстат скрыл данные о производстве нефтепродуктов
Росстат скрыл данные о производстве нефтепродуктов - 28.08.2024, ПРАЙМ
Росстат скрыл данные о производстве нефтепродуктов
Росстат закрыл статистику о производстве нефтепродуктов: дизельного топлива, прямогонного бензина, который используется как сырье в нефтехимии, и сжиженного... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T19:52+0300
2024-08-28T19:52+0300
экономика
россия
росстат
нефтепродукты
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Росстат закрыл статистику о производстве нефтепродуктов: дизельного топлива, прямогонного бензина, который используется как сырье в нефтехимии, и сжиженного пропана и бутана, обратил внимание корреспондент РИА Новости. Росстат опубликовал ежемесячную статистику промышленного производства за январь-июль. Однако из неё исчезли данные о производстве нефтепродуктов. Ранее, в мае, Минэнерго РФ скрыло ежемесячные данные Росстата о выпуске бензина и еженедельные данные о производстве автомобильного топлива.Как поясняли РИА Новости в ведомстве, такое решение было принято для обеспечения информационной безопасности на рынке нефтепродуктов. В условиях текущей геополитической ситуации раскрытие подобной информации может стать поводом для манипуляций на рынке со стороны недобросовестных участников, отмечали в министерстве энергетики.В июне, когда последний раз публиковались данные по производству топлива, статистическое ведомство сообщило, что производство дизельного топлива снизилось на 8,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 6,8 миллиона тонн. За первые шесть месяцев текущего года общий объём производства дизтоплива составил 42,7 миллиона тонн, а за первые пять месяцев — 35,9 миллиона тонн.
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россия, росстат, нефтепродукты
Экономика, РОССИЯ, Росстат, нефтепродукты
19:52 28.08.2024
 
Росстат скрыл данные о производстве нефтепродуктов

Росстат закрыл статистику о производстве нефтепродуктов в России

© РИА Новости . Юрий СомовГрузовой состав
Грузовой состав - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Юрий Сомов
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Росстат закрыл статистику о производстве нефтепродуктов: дизельного топлива, прямогонного бензина, который используется как сырье в нефтехимии, и сжиженного пропана и бутана, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Росстат опубликовал ежемесячную статистику промышленного производства за январь-июль. Однако из неё исчезли данные о производстве нефтепродуктов. Ранее, в мае, Минэнерго РФ скрыло ежемесячные данные Росстата о выпуске бензина и еженедельные данные о производстве автомобильного топлива.
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Как поясняли РИА Новости в ведомстве, такое решение было принято для обеспечения информационной безопасности на рынке нефтепродуктов. В условиях текущей геополитической ситуации раскрытие подобной информации может стать поводом для манипуляций на рынке со стороны недобросовестных участников, отмечали в министерстве энергетики.
В июне, когда последний раз публиковались данные по производству топлива, статистическое ведомство сообщило, что производство дизельного топлива снизилось на 8,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 6,8 миллиона тонн. За первые шесть месяцев текущего года общий объём производства дизтоплива составил 42,7 миллиона тонн, а за первые пять месяцев — 35,9 миллиона тонн.
 
ЭкономикаРОССИЯРосстатнефтепродукты
 
 
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