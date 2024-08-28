https://1prime.ru/20240828/nefteprodukty-851188082.html

Минэнерго прокомментировало закрытие данных по производству нефтепродуктов

Минэнерго прокомментировало закрытие данных по производству нефтепродуктов - 28.08.2024, ПРАЙМ

Минэнерго прокомментировало закрытие данных по производству нефтепродуктов

Росстат публикует данные о производстве нефтепродуктов в России, что может привести к необоснованному давлению на рынок и искусственному ажиотажу, заявили РИА... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T19:58+0300

2024-08-28T19:58+0300

2024-08-28T19:58+0300

экономика

нефтепродукты

росстат

россия

данные

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Росстат публикует данные о производстве нефтепродуктов в России, что может привести к необоснованному давлению на рынок и искусственному ажиотажу, заявили РИА Новости в Минэнерго РФ, комментируя закрытие статистики по выпуску топлива. Росстат закрыл данные о производстве нефтепродуктов: дизельного топлива, прямогонного бензина и сжиженного пропана и бутана. В ежемесячной статистике ведомства за январь — июль пропали данные о производстве этих нефтепродуктов."Зачастую статистические данные о производстве моторных топлив, публикуемые Росстатом, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа. Это может оказать негативное влияние на внутренний рынок", - сообщили агентству в министерстве. В мае Минэнерго уже скрывало статистику Росстата по выпуску бензина. Это объяснили необходимостью обеспечения информационной безопасности рынка: раскрытие такой информации может дать повод для манипулирования.

https://1prime.ru/20240828/nefteprodukty-851187780.html

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нефтепродукты, росстат, россия, данные