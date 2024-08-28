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Действия Швейцарии отражают отход страны от нейтралитета, заявили в МИД

Действия Швейцарии отражают отход страны от нейтралитета, заявили в МИД - 28.08.2024, ПРАЙМ

Действия Швейцарии отражают отход страны от нейтралитета, заявили в МИД

Москва изменит свое отношение к Швейцарии в связи с решением государства присоединиться к проекту Евросоюза "Военная мобильность", заявила официальный... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T16:25+0300

2024-08-28T16:25+0300

2024-08-28T16:43+0300

швейцария

нейтралитет

военный шенген

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Москва изменит свое отношение к Швейцарии в связи с решением государства присоединиться к проекту Евросоюза "Военная мобильность", заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга.Ранее в СМИ появились сообщения о намерении Швейцарии присоединиться к проекту Европейского союза. Он должен облегчить передвижения войск и военной техники по территории Союза.Захарова также подчеркнула, что в Берне за последние годы поспособствовали тому, чтобы "объективно свести к нулю привлекательность страны в качестве площадки для многосторонних форматов и посреднических усилий".В ноябре прошлого года глава Объединенного командование по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк в интервью агентству Reuters заявил о желании создать "военный Шенген", в рамках которого войска стран альянса смогут свободно перемещаться по территории Евросоюза. Как заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такие идеи усиливают напряженность в Евросоюзе. По его словам, заявления о "военном Шенгене" демонстрируют нежелание Европы следовать принципу неделимой безопасности, а также прислушиваться к озабоченностям России.

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швейцария, нейтралитет, военный шенген