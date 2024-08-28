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"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО - 28.08.2024, ПРАЙМ
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"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО
"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО
Министерство юстиции Российской Федерации внесло "Фонд Клуни за справедливость" в список неправительственных организаций, деятельность которых признана... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T18:10+0300
2024-08-28T18:10+0300
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Министерство юстиции Российской Федерации внесло "Фонд Клуни за справедливость" в список неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в стране, сообщается на сайте ведомства. Также в реестр была включена немецкая неправительственная организация "Депутаты Мирной России", которая была признана нежелательной решением Генпрокуратуры от 13 августа.Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность фонда Клуни. Организация была основана в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой. Фонд активно поддерживает покинувших страну, участников экстремистских объединений и террористических организаций. Также фонд продвигает инициативы уголовного преследования высшего руководства РФ и тиражирует негативные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО.
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нпо, минюст рф, россия
Политика, НПО, Минюст РФ, РОССИЯ
18:10 28.08.2024
 
"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО

Минюст внес "Фонд Клуни за справедливость" в перечень нежелательных в России НПО

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации в Москве.
Здание министерства юстиции Российской Федерации в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Министерство юстиции Российской Федерации внесло "Фонд Клуни за справедливость" в список неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в стране, сообщается на сайте ведомства.
Также в реестр была включена немецкая неправительственная организация "Депутаты Мирной России", которая была признана нежелательной решением Генпрокуратуры от 13 августа.
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16 августа, 16:46
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность фонда Клуни. Организация была основана в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой. Фонд активно поддерживает покинувших страну, участников экстремистских объединений и террористических организаций. Также фонд продвигает инициативы уголовного преследования высшего руководства РФ и тиражирует негативные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО.
 
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