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"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО

"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО - 28.08.2024, ПРАЙМ

"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО

Министерство юстиции Российской Федерации внесло "Фонд Клуни за справедливость" в список неправительственных организаций, деятельность которых признана... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T18:10+0300

2024-08-28T18:10+0300

2024-08-28T18:10+0300

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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Министерство юстиции Российской Федерации внесло "Фонд Клуни за справедливость" в список неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в стране, сообщается на сайте ведомства. Также в реестр была включена немецкая неправительственная организация "Депутаты Мирной России", которая была признана нежелательной решением Генпрокуратуры от 13 августа.Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность фонда Клуни. Организация была основана в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой. Фонд активно поддерживает покинувших страну, участников экстремистских объединений и террористических организаций. Также фонд продвигает инициативы уголовного преследования высшего руководства РФ и тиражирует негативные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО.

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