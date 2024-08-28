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"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО
"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО
Министерство юстиции Российской Федерации внесло "Фонд Клуни за справедливость" в список неправительственных организаций, деятельность которых признана... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T18:10+0300
2024-08-28T18:10+0300
2024-08-28T18:10+0300
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Министерство юстиции Российской Федерации внесло "Фонд Клуни за справедливость" в список неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в стране, сообщается на сайте ведомства. Также в реестр была включена немецкая неправительственная организация "Депутаты Мирной России", которая была признана нежелательной решением Генпрокуратуры от 13 августа.Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность фонда Клуни. Организация была основана в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой. Фонд активно поддерживает покинувших страну, участников экстремистских объединений и террористических организаций. Также фонд продвигает инициативы уголовного преследования высшего руководства РФ и тиражирует негативные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО.
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нпо, минюст рф, россия
Политика, НПО, Минюст РФ, РОССИЯ
"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО
Минюст внес "Фонд Клуни за справедливость" в перечень нежелательных в России НПО
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Министерство юстиции Российской Федерации внесло "Фонд Клуни за справедливость" в список неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в стране, сообщается на сайте ведомства.
Также в реестр была включена немецкая неправительственная организация "Депутаты Мирной России", которая была признана нежелательной решением Генпрокуратуры от 13 августа.
Группа "Интер РАО" приобрела НПО "Элсиб"
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность фонда Клуни. Организация была основана в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой. Фонд активно поддерживает покинувших страну, участников экстремистских объединений и террористических организаций. Также фонд продвигает инициативы уголовного преследования высшего руководства РФ и тиражирует негативные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО.