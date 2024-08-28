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ЦБ обновил форму отчетности банков по мошенническим операциям

ЦБ обновил форму отчетности банков по мошенническим операциям - 28.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ обновил форму отчетности банков по мошенническим операциям

Банк России расширил форму отчетности банков по мошенническим операциям, она заработает с 1 октября нынешнего года, сообщил регулятор. | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T11:31+0300

2024-08-28T11:31+0300

2024-08-28T11:31+0300

банк россии

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Банк России расширил форму отчетности банков по мошенническим операциям, она заработает с 1 октября нынешнего года, сообщил регулятор. "Банк России изменил форму отчетности банков и других участников информационного обмена по мошенническим операциям. Документ обновлен с учетом нового закона о совершенствовании механизмов противодействия переводам на подозрительные счета (Федеральный закон от 24.07.2024 № 369-ФЗ)", - говорится в сообщении пресс-службы. "Теперь отчетность среди прочего включает информацию о тех мошеннических переводах, которые банки отклонили или приостановили на два дня, если сведения о получателе денег были в базе данных Банка России "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента". Кроме того, банки должны предоставлять сведения об операциях, по которым гражданам возмещены похищенные деньги в случае, если они были переведены по реквизитам из базы данных регулятора без выполнения предусмотренных законом действий по защите клиентов", - отмечает ЦБ. Регулятор поясняет, что информация, которую Банк России получит по обновленной отчетности, будет использована для оценки эффективности работы банков по противодействию мошенническим операциям и защите клиентов. "Банки начнут сдавать отчетность по уточненной форме с 1 октября 2024 года. При направлении данных за третий квартал им необходимо включить сведения по новым требованиям за период с момента вступления в силу закона - с 25 июля", - подчеркнула пресс-служба ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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