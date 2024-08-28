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ЦБ обновил форму отчетности банков по мошенническим операциям - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
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ЦБ обновил форму отчетности банков по мошенническим операциям
ЦБ обновил форму отчетности банков по мошенническим операциям - 28.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обновил форму отчетности банков по мошенническим операциям
Банк России расширил форму отчетности банков по мошенническим операциям, она заработает с 1 октября нынешнего года, сообщил регулятор. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T11:31+0300
2024-08-28T11:31+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Банк России расширил форму отчетности банков по мошенническим операциям, она заработает с 1 октября нынешнего года, сообщил регулятор. "Банк России изменил форму отчетности банков и других участников информационного обмена по мошенническим операциям. Документ обновлен с учетом нового закона о совершенствовании механизмов противодействия переводам на подозрительные счета (Федеральный закон от 24.07.2024 № 369-ФЗ)", - говорится в сообщении пресс-службы. "Теперь отчетность среди прочего включает информацию о тех мошеннических переводах, которые банки отклонили или приостановили на два дня, если сведения о получателе денег были в базе данных Банка России "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента". Кроме того, банки должны предоставлять сведения об операциях, по которым гражданам возмещены похищенные деньги в случае, если они были переведены по реквизитам из базы данных регулятора без выполнения предусмотренных законом действий по защите клиентов", - отмечает ЦБ. Регулятор поясняет, что информация, которую Банк России получит по обновленной отчетности, будет использована для оценки эффективности работы банков по противодействию мошенническим операциям и защите клиентов. "Банки начнут сдавать отчетность по уточненной форме с 1 октября 2024 года. При направлении данных за третий квартал им необходимо включить сведения по новым требованиям за период с момента вступления в силу закона - с 25 июля", - подчеркнула пресс-служба ЦБ.
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Банк России, РОССИЯ
11:31 28.08.2024
 
ЦБ обновил форму отчетности банков по мошенническим операциям

Банк России расширил форму отчетности банков по мошенническим операциям

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Банк России расширил форму отчетности банков по мошенническим операциям, она заработает с 1 октября нынешнего года, сообщил регулятор.
"Банк России изменил форму отчетности банков и других участников информационного обмена по мошенническим операциям. Документ обновлен с учетом нового закона о совершенствовании механизмов противодействия переводам на подозрительные счета (Федеральный закон от 24.07.2024 № 369-ФЗ)", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Теперь отчетность среди прочего включает информацию о тех мошеннических переводах, которые банки отклонили или приостановили на два дня, если сведения о получателе денег были в базе данных Банка России "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента". Кроме того, банки должны предоставлять сведения об операциях, по которым гражданам возмещены похищенные деньги в случае, если они были переведены по реквизитам из базы данных регулятора без выполнения предусмотренных законом действий по защите клиентов", - отмечает ЦБ.
Регулятор поясняет, что информация, которую Банк России получит по обновленной отчетности, будет использована для оценки эффективности работы банков по противодействию мошенническим операциям и защите клиентов.
"Банки начнут сдавать отчетность по уточненной форме с 1 октября 2024 года. При направлении данных за третий квартал им необходимо включить сведения по новым требованиям за период с момента вступления в силу закона - с 25 июля", - подчеркнула пресс-служба ЦБ.
 
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