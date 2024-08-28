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В Китае резко ответили на заявления США о конфликте на Украине
В Китае резко ответили на заявления США о конфликте на Украине - 28.08.2024, ПРАЙМ
В Китае резко ответили на заявления США о конфликте на Украине
Китай намерен и дальше продвигать идею мирных переговоров и политического разрешения конфликта между Киевом и Москвой, подчеркнул министр иностранных дел КНР... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T14:20+0300
2024-08-28T14:20+0300
2024-08-28T14:21+0300
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ПЕКИН, 28 авг - ПРАЙМ. Китай намерен и дальше продвигать идею мирных переговоров и политического разрешения конфликта между Киевом и Москвой, подчеркнул министр иностранных дел КНР Ван И. Об этом он заявил в ходе переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном."США не должны перекладывать ответственность на Китай и тем более не должны без разбора вводить незаконные односторонние санкции", - считает китайский дипломат. Слова Ван И приводит Центральное телевидение КНР.Он также уточнил, что Китай всегда поддерживал идею дипломатических переговоров, а потому и дальше "будет продолжать поступать правильно".
https://1prime.ru/20240828/konflikt-851174073.html
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китай, сша, россия, украина
Политика, КИТАЙ, США, РОССИЯ, УКРАИНА
В Китае резко ответили на заявления США о конфликте на Украине
Ван И: США не должны перекладывать ответственность за украинский кризис на Китай
ПЕКИН, 28 авг - ПРАЙМ. Китай намерен и дальше продвигать идею мирных переговоров и политического разрешения конфликта между Киевом и Москвой, подчеркнул министр иностранных дел КНР Ван И. Об этом он заявил в ходе переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
"США не должны перекладывать ответственность на Китай и тем более не должны без разбора вводить незаконные односторонние санкции", - считает китайский дипломат. Слова Ван И приводит Центральное телевидение КНР.
Он также уточнил, что Китай всегда поддерживал идею дипломатических переговоров, а потому и дальше "будет продолжать поступать правильно".
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