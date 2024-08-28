https://1prime.ru/20240828/otvetstvennost-851178123.html

В Китае резко ответили на заявления США о конфликте на Украине

В Китае резко ответили на заявления США о конфликте на Украине - 28.08.2024, ПРАЙМ

В Китае резко ответили на заявления США о конфликте на Украине

Китай намерен и дальше продвигать идею мирных переговоров и политического разрешения конфликта между Киевом и Москвой, подчеркнул министр иностранных дел КНР... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T14:20+0300

2024-08-28T14:20+0300

2024-08-28T14:21+0300

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ПЕКИН, 28 авг - ПРАЙМ. Китай намерен и дальше продвигать идею мирных переговоров и политического разрешения конфликта между Киевом и Москвой, подчеркнул министр иностранных дел КНР Ван И. Об этом он заявил в ходе переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном."США не должны перекладывать ответственность на Китай и тем более не должны без разбора вводить незаконные односторонние санкции", - считает китайский дипломат. Слова Ван И приводит Центральное телевидение КНР.Он также уточнил, что Китай всегда поддерживал идею дипломатических переговоров, а потому и дальше "будет продолжать поступать правильно".

https://1prime.ru/20240828/konflikt-851174073.html

китай

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китай, сша, россия, украина