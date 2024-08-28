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Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты
Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты - 28.08.2024, ПРАЙМ
Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты
Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе свекла на неделе с 20 по 26 августа подешевела на 4%, морковь - на 3,5%, а огурцы подорожали, | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T19:10+0300
2024-08-28T19:10+0300
экономика
рынок
овощи
фрукты
росстат
россия
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе свекла на неделе с 20 по 26 августа подешевела на 4%, морковь - на 3,5%, а огурцы подорожали, следует из материалов Росстата. По данным статистического ведомства, с 20 по 26 августа цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,3%. Помимо свеклы и моркови, подешевели картофель (на 2,9%), бананы (на 2,1%), белокочанная капуста (на 1,6%), репчатый лук и яблоки (на 1,5%), помидоры (на 1%). При этом цены на огурцы выросли на 3,4%. Также снизились цены на сахар-песок (-0,4%), куриные яйца (-0,3%) и мясо кур (-0,1%). "За период с 20 по 26 августа 2024 года цены изменились: на масло сливочное +1%, молоко стерилизованное и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,9%, колбасы вареные +0,7%, свинину и масло подсолнечное +0,6%, колбасу полукопченую и варено-копченую, хлеб ржаной +0,5%, рыбу мороженую, сметану и чай черный +0,4%", - отмечается в материалах Росстата. Кроме того, подорожали баранина, сыры твердые, полутвердые и мягкие, пастеризованное молоко, овощные консервы для детского питания, пшеничная мука, печенье, вермишель, рис, пшено, а также обеды в столовой, кафе и закусочной (кроме столовой в организации) – на 0,3%. Пшеничный хлеб, макаронные изделия, творог и поваренная соль стали дороже на 0,2%; говядина, мясные консервы для детского питания, гречневая крупа и маргарин – на 0,1%.
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рынок, овощи, фрукты, росстат, россия
Экономика, Рынок, овощи, фрукты, Росстат, РОССИЯ
19:10 28.08.2024
 
Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты

Росстат: свекла и морковь продолжили дешеветь, а огурцы подорожали

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОвощи
Овощи - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе свекла на неделе с 20 по 26 августа подешевела на 4%, морковь - на 3,5%, а огурцы подорожали, следует из материалов Росстата.
По данным статистического ведомства, с 20 по 26 августа цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,3%. Помимо свеклы и моркови, подешевели картофель (на 2,9%), бананы (на 2,1%), белокочанная капуста (на 1,6%), репчатый лук и яблоки (на 1,5%), помидоры (на 1%). При этом цены на огурцы выросли на 3,4%.
Также снизились цены на сахар-песок (-0,4%), куриные яйца (-0,3%) и мясо кур (-0,1%).
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"За период с 20 по 26 августа 2024 года цены изменились: на масло сливочное +1%, молоко стерилизованное и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,9%, колбасы вареные +0,7%, свинину и масло подсолнечное +0,6%, колбасу полукопченую и варено-копченую, хлеб ржаной +0,5%, рыбу мороженую, сметану и чай черный +0,4%", - отмечается в материалах Росстата.
Кроме того, подорожали баранина, сыры твердые, полутвердые и мягкие, пастеризованное молоко, овощные консервы для детского питания, пшеничная мука, печенье, вермишель, рис, пшено, а также обеды в столовой, кафе и закусочной (кроме столовой в организации) – на 0,3%. Пшеничный хлеб, макаронные изделия, творог и поваренная соль стали дороже на 0,2%; говядина, мясные консервы для детского питания, гречневая крупа и маргарин – на 0,1%.
 
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