https://1prime.ru/20240828/ovoschi-851187260.html
Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты
Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты - 28.08.2024, ПРАЙМ
Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты
Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе свекла на неделе с 20 по 26 августа подешевела на 4%, морковь - на 3,5%, а огурцы подорожали, | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T19:10+0300
2024-08-28T19:10+0300
2024-08-28T19:10+0300
экономика
рынок
овощи
фрукты
росстат
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83798/55/837985590_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c9464b77e25bdbbe29a3f85de88ab644.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе свекла на неделе с 20 по 26 августа подешевела на 4%, морковь - на 3,5%, а огурцы подорожали, следует из материалов Росстата. По данным статистического ведомства, с 20 по 26 августа цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,3%. Помимо свеклы и моркови, подешевели картофель (на 2,9%), бананы (на 2,1%), белокочанная капуста (на 1,6%), репчатый лук и яблоки (на 1,5%), помидоры (на 1%). При этом цены на огурцы выросли на 3,4%. Также снизились цены на сахар-песок (-0,4%), куриные яйца (-0,3%) и мясо кур (-0,1%). "За период с 20 по 26 августа 2024 года цены изменились: на масло сливочное +1%, молоко стерилизованное и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,9%, колбасы вареные +0,7%, свинину и масло подсолнечное +0,6%, колбасу полукопченую и варено-копченую, хлеб ржаной +0,5%, рыбу мороженую, сметану и чай черный +0,4%", - отмечается в материалах Росстата. Кроме того, подорожали баранина, сыры твердые, полутвердые и мягкие, пастеризованное молоко, овощные консервы для детского питания, пшеничная мука, печенье, вермишель, рис, пшено, а также обеды в столовой, кафе и закусочной (кроме столовой в организации) – на 0,3%. Пшеничный хлеб, макаронные изделия, творог и поваренная соль стали дороже на 0,2%; говядина, мясные консервы для детского питания, гречневая крупа и маргарин – на 0,1%.
https://1prime.ru/20240731/zarplaty-850577126.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83798/55/837985590_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_24aa581a8fc7d5682e89f71525fc4a16.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, овощи, фрукты, росстат, россия
Экономика, Рынок, овощи, фрукты, Росстат, РОССИЯ
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе свекла на неделе с 20 по 26 августа подешевела на 4%, морковь - на 3,5%, а огурцы подорожали, следует из материалов Росстата.
По данным статистического ведомства, с 20 по 26 августа цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,3%. Помимо свеклы и моркови, подешевели картофель (на 2,9%), бананы (на 2,1%), белокочанная капуста (на 1,6%), репчатый лук и яблоки (на 1,5%), помидоры (на 1%). При этом цены на огурцы выросли на 3,4%.
Также снизились цены на сахар-песок (-0,4%), куриные яйца (-0,3%) и мясо кур (-0,1%).
Росстат сообщил о росте реальных зарплат в стране в мае
"За период с 20 по 26 августа 2024 года цены изменились: на масло сливочное +1%, молоко стерилизованное и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,9%, колбасы вареные +0,7%, свинину и масло подсолнечное +0,6%, колбасу полукопченую и варено-копченую, хлеб ржаной +0,5%, рыбу мороженую, сметану и чай черный +0,4%", - отмечается в материалах Росстата.
Кроме того, подорожали баранина, сыры твердые, полутвердые и мягкие, пастеризованное молоко, овощные консервы для детского питания, пшеничная мука, печенье, вермишель, рис, пшено, а также обеды в столовой, кафе и закусочной (кроме столовой в организации) – на 0,3%. Пшеничный хлеб, макаронные изделия, творог и поваренная соль стали дороже на 0,2%; говядина, мясные консервы для детского питания, гречневая крупа и маргарин – на 0,1%.