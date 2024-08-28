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Песков ответил на слова Зеленского о "плане победы над Россией" - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Песков ответил на слова Зеленского о "плане победы над Россией"
Песков ответил на слова Зеленского о "плане победы над Россией" - 28.08.2024, ПРАЙМ
Песков ответил на слова Зеленского о "плане победы над Россией"
Москва осознает истинную сущность киевского режима, и продолжает СВО, стремясь достичь поставленных целей, отметил в разговоре с журналистами официальный... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T12:52+0300
2024-08-28T12:56+0300
россия
украина
дмитрий песков
кремль
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Москва осознает истинную сущность киевского режима, и продолжает СВО, стремясь достичь поставленных целей, отметил в разговоре с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Не первый раз мы слышим такие заявления", - отметил он, комментируя фразу Владимира Зеленского о "плане победы над Россией". Пресс-секретарь российского лидера отдельно подчеркнул, что предпосылок для мирных переговоров по украинскому урегулированию в настоящий момент нет.По условиям Москвы, озвученных в июне Владимиром Путиным, Россия в качестве мирного урегулирования предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение. Украинские войска должны быть выведены из Луганской и Донецкой народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей.
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россия, украина, дмитрий песков, кремль
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Кремль
12:52 28.08.2024 (обновлено: 12:56 28.08.2024)
 
Песков ответил на слова Зеленского о "плане победы над Россией"

Песков: Россия отдает себе отчет о сущности киевского режима и продолжает СВО

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Москва осознает истинную сущность киевского режима, и продолжает СВО, стремясь достичь поставленных целей, отметил в разговоре с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Не первый раз мы слышим такие заявления", - отметил он, комментируя фразу Владимира Зеленского о "плане победы над Россией".
Пресс-секретарь российского лидера отдельно подчеркнул, что предпосылок для мирных переговоров по украинскому урегулированию в настоящий момент нет.
По условиям Москвы, озвученных в июне Владимиром Путиным, Россия в качестве мирного урегулирования предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение. Украинские войска должны быть выведены из Луганской и Донецкой народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
"Если устроит Путина". На Западе высказались о мирном плане по Украине
12:41
 
РОССИЯУКРАИНАДмитрий ПесковКремль
 
 
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