https://1prime.ru/20240828/peskov-851174348.html

Песков ответил на слова Зеленского о "плане победы над Россией"

Песков ответил на слова Зеленского о "плане победы над Россией" - 28.08.2024, ПРАЙМ

Песков ответил на слова Зеленского о "плане победы над Россией"

Москва осознает истинную сущность киевского режима, и продолжает СВО, стремясь достичь поставленных целей, отметил в разговоре с журналистами официальный... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T12:52+0300

2024-08-28T12:52+0300

2024-08-28T12:56+0300

россия

украина

дмитрий песков

кремль

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Москва осознает истинную сущность киевского режима, и продолжает СВО, стремясь достичь поставленных целей, отметил в разговоре с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Не первый раз мы слышим такие заявления", - отметил он, комментируя фразу Владимира Зеленского о "плане победы над Россией". Пресс-секретарь российского лидера отдельно подчеркнул, что предпосылок для мирных переговоров по украинскому урегулированию в настоящий момент нет.По условиям Москвы, озвученных в июне Владимиром Путиным, Россия в качестве мирного урегулирования предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение. Украинские войска должны быть выведены из Луганской и Донецкой народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей.

https://1prime.ru/20240828/putin-851173635.html

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россия, украина, дмитрий песков, кремль