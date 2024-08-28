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"Ъ": банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за ряд товаров - 28.08.2024, ПРАЙМ
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"Ъ": банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за ряд товаров
"Ъ": банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за ряд товаров - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Ъ": банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за ряд товаров
Кредитные организации Объединенных Арабских Эмиратов начали ограничивать платежи за электронику от российских компаний, выяснил "Коммерсантъ". | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T09:02+0300
2024-08-28T09:02+0300
экономика
россия
оаэ
платежи
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Кредитные организации Объединенных Арабских Эмиратов начали ограничивать платежи за электронику от российских компаний, выяснил "Коммерсантъ".По словам представителя крупного дистрибутора электроники, с которым связался "Ъ", ограничения встречаются в тех случаях, когда оплачиваемая электроника из других стран не поступает в ОАЭ. Для участников рынка это выгодно из-за низкой комиссии на уровне 1-3%."Российские организации использовали компании в ОАЭ как способ перевести средства за электронику в Китай, однако сами товары сразу отправлялись в РФ", - отметил собеседник газеты.Отмечается, что ранее ОАЭ были основным каналом для российских импортеров, которые осуществляли платежи за оборудование, ввозимое из Китая. Однако, из-за рисков вторичных санкций, банки ОАЭ начали отклонять платежи за электронику от российских компаний.В издании отметили, что это может повлиять на поставки ноутбуков и другой электроники в Россию, так как около 10-20% всех ноутбуков и до 30% других категорий товаров проходят через ОАЭ.
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россия, оаэ, платежи
Экономика, РОССИЯ, ОАЭ, платежи
09:02 28.08.2024
 
"Ъ": банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за ряд товаров

"Ъ": банки ОАЭ начали блокировать платежи из России за китайскую технику

© Фото : DP WorldПорт Джабаль-Али, ОАЭ
Порт Джабаль-Али, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
Порт Джабаль-Али, ОАЭ. Архивное фото
© Фото : DP World
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Кредитные организации Объединенных Арабских Эмиратов начали ограничивать платежи за электронику от российских компаний, выяснил "Коммерсантъ".
По словам представителя крупного дистрибутора электроники, с которым связался "Ъ", ограничения встречаются в тех случаях, когда оплачиваемая электроника из других стран не поступает в ОАЭ. Для участников рынка это выгодно из-за низкой комиссии на уровне 1-3%.
"Российские организации использовали компании в ОАЭ как способ перевести средства за электронику в Китай, однако сами товары сразу отправлялись в РФ", - отметил собеседник газеты.
Отмечается, что ранее ОАЭ были основным каналом для российских импортеров, которые осуществляли платежи за оборудование, ввозимое из Китая. Однако, из-за рисков вторичных санкций, банки ОАЭ начали отклонять платежи за электронику от российских компаний.
В издании отметили, что это может повлиять на поставки ноутбуков и другой электроники в Россию, так как около 10-20% всех ноутбуков и до 30% других категорий товаров проходят через ОАЭ.
%Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
СМИ узнало о частых случаях возврата платежей за товары из Китая
20 августа, 08:37
 
ЭкономикаРОССИЯОАЭплатежи
 
 
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