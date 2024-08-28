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"Ъ": банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за ряд товаров

"Ъ": банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за ряд товаров - 28.08.2024, ПРАЙМ

"Ъ": банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за ряд товаров

Кредитные организации Объединенных Арабских Эмиратов начали ограничивать платежи за электронику от российских компаний, выяснил "Коммерсантъ". | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T09:02+0300

2024-08-28T09:02+0300

2024-08-28T09:02+0300

экономика

россия

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платежи

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Кредитные организации Объединенных Арабских Эмиратов начали ограничивать платежи за электронику от российских компаний, выяснил "Коммерсантъ".По словам представителя крупного дистрибутора электроники, с которым связался "Ъ", ограничения встречаются в тех случаях, когда оплачиваемая электроника из других стран не поступает в ОАЭ. Для участников рынка это выгодно из-за низкой комиссии на уровне 1-3%."Российские организации использовали компании в ОАЭ как способ перевести средства за электронику в Китай, однако сами товары сразу отправлялись в РФ", - отметил собеседник газеты.Отмечается, что ранее ОАЭ были основным каналом для российских импортеров, которые осуществляли платежи за оборудование, ввозимое из Китая. Однако, из-за рисков вторичных санкций, банки ОАЭ начали отклонять платежи за электронику от российских компаний.В издании отметили, что это может повлиять на поставки ноутбуков и другой электроники в Россию, так как около 10-20% всех ноутбуков и до 30% других категорий товаров проходят через ОАЭ.

https://1prime.ru/20240820/kitay-850994736.html

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россия, оаэ, платежи