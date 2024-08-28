https://1prime.ru/20240828/platezhi-851167812.html
"Ъ": банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за ряд товаров
"Ъ": банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за ряд товаров - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Ъ": банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за ряд товаров
Кредитные организации Объединенных Арабских Эмиратов начали ограничивать платежи за электронику от российских компаний, выяснил "Коммерсантъ". | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T09:02+0300
2024-08-28T09:02+0300
2024-08-28T09:02+0300
экономика
россия
оаэ
платежи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847325443_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_e5d54ef81a2b3a08a0282b28fa94c464.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Кредитные организации Объединенных Арабских Эмиратов начали ограничивать платежи за электронику от российских компаний, выяснил "Коммерсантъ".По словам представителя крупного дистрибутора электроники, с которым связался "Ъ", ограничения встречаются в тех случаях, когда оплачиваемая электроника из других стран не поступает в ОАЭ. Для участников рынка это выгодно из-за низкой комиссии на уровне 1-3%."Российские организации использовали компании в ОАЭ как способ перевести средства за электронику в Китай, однако сами товары сразу отправлялись в РФ", - отметил собеседник газеты.Отмечается, что ранее ОАЭ были основным каналом для российских импортеров, которые осуществляли платежи за оборудование, ввозимое из Китая. Однако, из-за рисков вторичных санкций, банки ОАЭ начали отклонять платежи за электронику от российских компаний.В издании отметили, что это может повлиять на поставки ноутбуков и другой электроники в Россию, так как около 10-20% всех ноутбуков и до 30% других категорий товаров проходят через ОАЭ.
https://1prime.ru/20240820/kitay-850994736.html
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847325443_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_8c026b8e62929d44eae3654da5d72931.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, платежи
Экономика, РОССИЯ, ОАЭ, платежи
"Ъ": банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за ряд товаров
"Ъ": банки ОАЭ начали блокировать платежи из России за китайскую технику
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ.
Кредитные организации Объединенных Арабских Эмиратов начали ограничивать платежи за электронику от российских компаний, выяснил
"Коммерсантъ".
По словам представителя крупного дистрибутора электроники, с которым связался "Ъ", ограничения встречаются в тех случаях, когда оплачиваемая электроника из других стран не поступает в ОАЭ. Для участников рынка это выгодно из-за низкой комиссии на уровне 1-3%.
"Российские организации использовали компании в ОАЭ как способ перевести средства за электронику в Китай, однако сами товары сразу отправлялись в РФ", - отметил собеседник газеты.
Отмечается, что ранее ОАЭ были основным каналом для российских импортеров, которые осуществляли платежи за оборудование, ввозимое из Китая. Однако, из-за рисков вторичных санкций, банки ОАЭ начали отклонять платежи за электронику от российских компаний.
В издании отметили, что это может повлиять на поставки ноутбуков и другой электроники в Россию, так как около 10-20% всех ноутбуков и до 30% других категорий товаров проходят через ОАЭ.
СМИ узнало о частых случаях возврата платежей за товары из Китая