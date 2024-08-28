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"Автобан" намерен купить дорожную компанию "Уренгойдорстрой" в ЯНАО
"Автобан" намерен купить дорожную компанию "Уренгойдорстрой" в ЯНАО - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Автобан" намерен купить дорожную компанию "Уренгойдорстрой" в ЯНАО
Холдинг "Автобан" планирует купить компанию "Уренгойдорстрой", специализирующуюся на дорожном строительстве и базирующуюся в Ямало-Ненецком автономном округе,... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T14:24+0300
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Холдинг "Автобан" планирует купить компанию "Уренгойдорстрой", специализирующуюся на дорожном строительстве и базирующуюся в Ямало-Ненецком автономном округе, следует из материалов базы решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Соответствующее ходатайство в ведомство, зарегистрированное 6 августа, подала дочка холдинга — "Ханты-Мансийскдорстрой". "В ФАС России рассмотрение поступило ходатайство АО "Ханты-Мансийскдорстрой" о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойдорстрой", — отмечается в материалах. "Автобан" — один из крупнейших в РФ строительных подрядчиков, в портфеле которого, в частности, работа на ЦКАД и трассе М-12. Компания "Уренгойдорстрой", в свою очередь, — лидер на дорожно-строительном рынке ЯНАО.
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россия, янао, дороги
"Автобан" намерен купить дорожную компанию "Уренгойдорстрой" в ЯНАО
ФАС: "Автобан" намерен купить дорожную компанию "Уренгойдорстрой" в ЯНАО
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Холдинг "Автобан" планирует купить компанию "Уренгойдорстрой", специализирующуюся на дорожном строительстве и базирующуюся в Ямало-Ненецком автономном округе, следует из материалов базы решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Соответствующее ходатайство в ведомство, зарегистрированное 6 августа, подала дочка холдинга — "Ханты-Мансийскдорстрой".
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"В ФАС России рассмотрение поступило ходатайство АО "Ханты-Мансийскдорстрой" о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойдорстрой", — отмечается в материалах.
"Автобан" — один из крупнейших в РФ строительных подрядчиков, в портфеле которого, в частности, работа на ЦКАД и трассе М-12. Компания "Уренгойдорстрой", в свою очередь, — лидер на дорожно-строительном рынке ЯНАО.