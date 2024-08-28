https://1prime.ru/20240828/polsha-851172951.html

В НАТО нет сторонников идеи сбивать ракеты над Украиной, заявили в Польше

В НАТО нет сторонников идеи сбивать ракеты над Украиной, заявили в Польше - 28.08.2024, ПРАЙМ

В НАТО нет сторонников идеи сбивать ракеты над Украиной, заявили в Польше

Страны-члены Североатлантического альянса скептически относятся к предложению украинского лидера Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной. Об | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T11:54+0300

2024-08-28T11:54+0300

2024-08-28T11:54+0300

вооружения

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ВАРШАВА, 28 авг - ПРАЙМ. Страны-члены Североатлантического альянса скептически относятся к предложению украинского лидера Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом в интервью агентству РАР сообщил глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. "По этому вопросу есть большой скептицизм. Ни одно государство в отдельности не примет таких решений. Я не видел в НАТО сторонников принятия этого решения", - сказал министр. Также он добавил, что, вопреки мнению коллег, он с пониманием относится к желанию Зеленского. Тем не менее, по его словам, для него важно принимать решения, которые отвечают интересам Польши. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил о том, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Однако пока таких действий со стороны Польши не последовало.

https://1prime.ru/20240827/zelenskiy-851161781.html

польша

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россия, польша, украина