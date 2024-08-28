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В НАТО нет сторонников идеи сбивать ракеты над Украиной, заявили в Польше
В НАТО нет сторонников идеи сбивать ракеты над Украиной, заявили в Польше - 28.08.2024, ПРАЙМ
В НАТО нет сторонников идеи сбивать ракеты над Украиной, заявили в Польше
Страны-члены Североатлантического альянса скептически относятся к предложению украинского лидера Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной. Об | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T11:54+0300
2024-08-28T11:54+0300
2024-08-28T11:54+0300
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ВАРШАВА, 28 авг - ПРАЙМ. Страны-члены Североатлантического альянса скептически относятся к предложению украинского лидера Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом в интервью агентству РАР сообщил глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. "По этому вопросу есть большой скептицизм. Ни одно государство в отдельности не примет таких решений. Я не видел в НАТО сторонников принятия этого решения", - сказал министр. Также он добавил, что, вопреки мнению коллег, он с пониманием относится к желанию Зеленского. Тем не менее, по его словам, для него важно принимать решения, которые отвечают интересам Польши. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил о том, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Однако пока таких действий со стороны Польши не последовало.
https://1prime.ru/20240827/zelenskiy-851161781.html
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Вооружения, РОССИЯ, ПОЛЬША, УКРАИНА
В НАТО нет сторонников идеи сбивать ракеты над Украиной, заявили в Польше
Минобороны Польши: ни одна страна не примет решение сбивать ракеты над Украиной
ВАРШАВА, 28 авг - ПРАЙМ. Страны-члены Североатлантического альянса скептически относятся к предложению украинского лидера Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом в интервью агентству РАР сообщил глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.
"По этому вопросу есть большой скептицизм. Ни одно государство в отдельности не примет таких решений. Я не видел в НАТО сторонников принятия этого решения", - сказал министр.
Также он добавил, что, вопреки мнению коллег, он с пониманием относится к желанию Зеленского. Тем не менее, по его словам, для него важно принимать решения, которые отвечают интересам Польши.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил о том, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Однако пока таких действий со стороны Польши не последовало.
Зеленский обиделся на Польшу из-за ракет