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В Минобороны раскрыли данные о потерях ВСУ на курском направлении

В Минобороны раскрыли данные о потерях ВСУ на курском направлении - 28.08.2024, ПРАЙМ

В Минобороны раскрыли данные о потерях ВСУ на курском направлении

Совокупные потери украинских военных за период боевых столкновений на курском направлении - около семи тысяч погибших и более семи десятков подбитых танков,... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T14:28+0300

2024-08-28T14:28+0300

2024-08-28T14:28+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Совокупные потери украинских военных за период боевых столкновений на курском направлении - около семи тысяч погибших и более семи десятков подбитых танков, сообщило в среду российское Министерство обороны."ВСУ также потеряли 35 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортера, 460 боевых бронированных машин, 210 автомобилей", - перечислено в сообщении ведомства. Кроме того, подбиты тринадцать пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одна MLRS. Операция по уничтожению формирований, вторгшихся на российскую территорию, продолжается, заверили российские военные. Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными.

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россия, украина, всу, сво, курская область, минобороны рф