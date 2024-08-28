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В Минобороны раскрыли данные о потерях ВСУ на курском направлении - 28.08.2024, ПРАЙМ
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В Минобороны раскрыли данные о потерях ВСУ на курском направлении
В Минобороны раскрыли данные о потерях ВСУ на курском направлении - 28.08.2024, ПРАЙМ
В Минобороны раскрыли данные о потерях ВСУ на курском направлении
Совокупные потери украинских военных за период боевых столкновений на курском направлении - около семи тысяч погибших и более семи десятков подбитых танков,... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T14:28+0300
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россия
украина
всу
сво
курская область
минобороны рф
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Совокупные потери украинских военных за период боевых столкновений на курском направлении - около семи тысяч погибших и более семи десятков подбитых танков, сообщило в среду российское Министерство обороны."ВСУ также потеряли 35 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортера, 460 боевых бронированных машин, 210 автомобилей", - перечислено в сообщении ведомства. Кроме того, подбиты тринадцать пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одна MLRS. Операция по уничтожению формирований, вторгшихся на российскую территорию, продолжается, заверили российские военные. Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными.
https://1prime.ru/20240828/vsu-851172099.html
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россия, украина, всу, сво, курская область, минобороны рф
РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, СВО, Курская область, Минобороны РФ
14:28 28.08.2024
 
В Минобороны раскрыли данные о потерях ВСУ на курском направлении

Минобороны: ВСУ с начала боев на курском направлении потеряли до 7 тыс человек

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМинобороны РФ
Минобороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Совокупные потери украинских военных за период боевых столкновений на курском направлении - около семи тысяч погибших и более семи десятков подбитых танков, сообщило в среду российское Министерство обороны.
"ВСУ также потеряли 35 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортера, 460 боевых бронированных машин, 210 автомобилей", - перечислено в сообщении ведомства.
Кроме того, подбиты тринадцать пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одна MLRS. Операция по уничтожению формирований, вторгшихся на российскую территорию, продолжается, заверили российские военные.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными.
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РОССИЯУКРАИНАВСУСВОКурская областьМинобороны РФ
 
 
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