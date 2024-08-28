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Пушков предсказал будущее Западной Европы
Пушков предсказал будущее Западной Европы - 28.08.2024, ПРАЙМ
Пушков предсказал будущее Западной Европы
В скором времени Западная Европа перестанет существовать в своем нынешнем виде, так как превратится в филиал Африки, Ближнего Востока и Индостана. Об этом... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T13:32+0300
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2024-08-28T13:33+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. В скором времени Западная Европа перестанет существовать в своем нынешнем виде, так как превратится в филиал Африки, Ближнего Востока и Индостана. Об этом рассказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.Сенатор уточнил, что речь идет об активном миграционном потоке, из-за которого приезжие скоро заменят все белое европейское население. Политик привел в пример испанское правительство, которое недавно закрыло аэропорт для "перепрофилирования его под бесперебойную доставку африканских мигрантов" в страну. "Недовольство населения, нагрузка на бюджет, резко возросшая преступность, зарезанные мигрантами испанцы - все это ничуть не смущает испанские власти, которые, словно, выполняют установку свыше на замещение титульной нации выходцами из Африки", - добавил политик, отмечая, что британское правительство придерживается той же линии в своей миграционной политике.
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россия, европа, миграция
Пушков предсказал будущее Западной Европы
Пушков: Западную Европу быстрыми темпами превращают в филиал Африки
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. В скором времени Западная Европа перестанет существовать в своем нынешнем виде, так как превратится в филиал Африки, Ближнего Востока и Индостана. Об этом рассказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Сенатор уточнил, что речь идет об активном миграционном потоке, из-за которого приезжие скоро заменят все белое европейское население. Политик привел в пример испанское правительство, которое недавно закрыло аэропорт для "перепрофилирования его под бесперебойную доставку африканских мигрантов" в страну.
"Недовольство населения, нагрузка на бюджет, резко возросшая преступность, зарезанные мигрантами испанцы - все это ничуть не смущает испанские власти, которые, словно, выполняют установку свыше на замещение титульной нации выходцами из Африки", - добавил политик, отмечая, что британское правительство придерживается той же линии в своей миграционной политике.
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