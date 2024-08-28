https://1prime.ru/20240828/putin-851173635.html

"Если устроит Путина". На Западе высказались о мирном плане по Украине

"Если устроит Путина". На Западе высказались о мирном плане по Украине - 28.08.2024, ПРАЙМ

"Если устроит Путина". На Западе высказались о мирном плане по Украине

Кандидату в президенты США Дональду Трампу будет сложно остановить украинский конфликт за один день, так как Россия имеет преимущество над Украиной. Такое... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T12:41+0300

2024-08-28T12:41+0300

2024-08-28T12:41+0300

политика

россия

украина

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Кандидату в президенты США Дональду Трампу будет сложно остановить украинский конфликт за один день, так как Россия имеет преимущество над Украиной. Такое мнение в материале для издания IL Fatto Quotidiano выразил политолог Алессандро Орсини."Поскольку баланс сил смещен в пользу России, конфликт прекратится только в том случае, если Путина устроит предложение Трампа", — написал эксперт.По мнению Орсини, в будущем украинская армия только ослабнет, в то время как российская армия будет расти в мощи. Наступление в Курской области еще больше усложнило переговоры и отодвинуло перспективы мира в регионе.Политолог подчеркнул, что Москва постоянно укрепляет связи со своими союзниками, такими как Китай, КНДР и Иран, что делает НАТО все более уязвимым.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240827/putin-851147611.html

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