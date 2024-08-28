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"Если устроит Путина". На Западе высказались о мирном плане по Украине - 28.08.2024, ПРАЙМ
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"Если устроит Путина". На Западе высказались о мирном плане по Украине
"Если устроит Путина". На Западе высказались о мирном плане по Украине - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Если устроит Путина". На Западе высказались о мирном плане по Украине
Кандидату в президенты США Дональду Трампу будет сложно остановить украинский конфликт за один день, так как Россия имеет преимущество над Украиной. Такое... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T12:41+0300
2024-08-28T12:41+0300
политика
россия
украина
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Кандидату в президенты США Дональду Трампу будет сложно остановить украинский конфликт за один день, так как Россия имеет преимущество над Украиной. Такое мнение в материале для издания IL Fatto Quotidiano выразил политолог Алессандро Орсини."Поскольку баланс сил смещен в пользу России, конфликт прекратится только в том случае, если Путина устроит предложение Трампа", — написал эксперт.По мнению Орсини, в будущем украинская армия только ослабнет, в то время как российская армия будет расти в мощи. Наступление в Курской области еще больше усложнило переговоры и отодвинуло перспективы мира в регионе.Политолог подчеркнул, что Москва постоянно укрепляет связи со своими союзниками, такими как Китай, КНДР и Иран, что делает НАТО все более уязвимым.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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россия, украина
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА
12:41 28.08.2024
 
"Если устроит Путина". На Западе высказались о мирном плане по Украине

Орсини: Трампу будет сложно исполнить обещание завершить конфликт на Украине

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Кандидату в президенты США Дональду Трампу будет сложно остановить украинский конфликт за один день, так как Россия имеет преимущество над Украиной. Такое мнение в материале для издания IL Fatto Quotidiano выразил политолог Алессандро Орсини.
"Поскольку баланс сил смещен в пользу России, конфликт прекратится только в том случае, если Путина устроит предложение Трампа", — написал эксперт.
По мнению Орсини, в будущем украинская армия только ослабнет, в то время как российская армия будет расти в мощи. Наступление в Курской области еще больше усложнило переговоры и отодвинуло перспективы мира в регионе.
Политолог подчеркнул, что Москва постоянно укрепляет связи со своими союзниками, такими как Китай, КНДР и Иран, что делает НАТО все более уязвимым.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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