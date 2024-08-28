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Эксперты рассказали, как получить повышение на работе
Эксперты рассказали, как получить повышение на работе - 28.08.2024, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, как получить повышение на работе
Работники смогут подняться по карьерной лестнице или добиться повышения зарплаты, если будут следовать некоторым правилам, сообщили агентству РИА Новости... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T06:27+0300
2024-08-28T06:27+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Работники смогут подняться по карьерной лестнице или добиться повышения зарплаты, если будут следовать некоторым правилам, сообщили агентству РИА Новости эксперты.Так, уточняется, что сотруднику, метящему на повышение, нужно быть инициативным, постоянно демонстрируя начальству свои достижения. Кроме того, ему нужно постоянно совершенствовать свои знания и навыки в разных областях.Как отметила генеральный директор IT-компании MightyCall Юлия Черноуцян, прежде всего работнику нужно уметь занимать активную позицию и брать на себя ответственность за продвижение своей карьеры. По ее словам, повышения достигают люди, которые участвуют в совместных проектах с другими отделами, проявляют инициативу и предлагают идеи для развития компании.В освю очередь, профессор бизнес-практики Школы управления Сколково Елена Витчак упомянул о новых трендах продвижения по карьерной лестнице. По его словам, продолжительность работы в компании теперь не так важно, как разнообразие опыта и проектной деятельности.Витчак добавил, что следует прокачивать свои коммуникативные навыки и выстраивать в компании свою ценность."Я дам рекомендацию для более старших поколений. Мы видим у поколения X (1967–1984 годов рождения - ред.) такое заявление, связанное с высокими требованиями к себе: "Я никогда не смогу достигнуть высокопрофессиональных результатов в диджитализации, в цифровом мире". Они достаточно строго относятся к себе в этой теме. Поэтому я бы посоветовала им не бояться, найти менторов и обучиться нужным навыкам", - сказала руководитель исследовательского центра "RuGenerations — российская школа Теории поколений" Евгения Шамис.
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россия, работа
Эксперты рассказали, как получить повышение на работе
Эксперты назвали качества, которые помогут добиться повышения на работе
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Работники смогут подняться по карьерной лестнице или добиться повышения зарплаты, если будут следовать некоторым правилам, сообщили агентству РИА Новости эксперты.
Так, уточняется, что сотруднику, метящему на повышение, нужно быть инициативным, постоянно демонстрируя начальству свои достижения. Кроме того, ему нужно постоянно совершенствовать свои знания и навыки в разных областях.
Как отметила генеральный директор IT-компании MightyCall Юлия Черноуцян, прежде всего работнику нужно уметь занимать активную позицию и брать на себя ответственность за продвижение своей карьеры. По ее словам, повышения достигают люди, которые участвуют в совместных проектах с другими отделами, проявляют инициативу и предлагают идеи для развития компании.
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В освю очередь, профессор бизнес-практики Школы управления Сколково Елена Витчак упомянул о новых трендах продвижения по карьерной лестнице. По его словам, продолжительность работы в компании теперь не так важно, как разнообразие опыта и проектной деятельности.
Витчак добавил, что следует прокачивать свои коммуникативные навыки и выстраивать в компании свою ценность.
"Я дам рекомендацию для более старших поколений. Мы видим у поколения X (1967–1984 годов рождения - ред.) такое заявление, связанное с высокими требованиями к себе: "Я никогда не смогу достигнуть высокопрофессиональных результатов в диджитализации, в цифровом мире". Они достаточно строго относятся к себе в этой теме. Поэтому я бы посоветовала им не бояться, найти менторов и обучиться нужным навыкам", - сказала руководитель исследовательского центра "RuGenerations — российская школа Теории поколений" Евгения Шамис.