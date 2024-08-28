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В Минсельхозе рассказали, чем заменят запрет на экспорт рапса - 28.08.2024, ПРАЙМ
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В Минсельхозе рассказали, чем заменят запрет на экспорт рапса
В Минсельхозе рассказали, чем заменят запрет на экспорт рапса - 28.08.2024, ПРАЙМ
В Минсельхозе рассказали, чем заменят запрет на экспорт рапса
Запрет на экспорт семян рапса, действующий в России до 31 августа, продлевать не будут, вместо него введут экспортную пошлину, сообщили РИА Новости в... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T14:43+0300
2024-08-28T14:43+0300
минсельхоз
рапс
запрет
экспорт
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Запрет на экспорт семян рапса, действующий в России до 31 августа, продлевать не будут, вместо него введут экспортную пошлину, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ. "Продлевать запрет на вывоз семян рапса не планируется. Вместе с тем разработан проект постановления о введении экспортной пошлины на данный вид продукции сроком до 31 августа 2026 года. Она составит 30% от стоимости, но не менее 165 евро за тонну", — рассказали в ведомстве. В марте правительство снова ввело временный запрет на вывоз семян рапса, который будет действовать до 31 августа. Ограничения на экспорт рапса были введены в 2022 году и не распространяются на пункт пропуска Забайкальск. Предыдущие ограничения были установлены на период с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.В кабинете министров отметили, что это решение обеспечит загрузку отечественных предприятий, которые производят рапсовое масло. Кроме того, оно позволит снабдить отрасль животноводства необходимыми продуктами из этой масличной культуры.
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минсельхоз, рапс, запрет, экспорт
Минсельхоз, рапс, запрет, экспорт
14:43 28.08.2024
 
В Минсельхозе рассказали, чем заменят запрет на экспорт рапса

Минсельхоз: запрет на экспорт рапса из России планируется заменить экспортной пошлиной

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПоля Красноярского края
Поля Красноярского края - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Запрет на экспорт семян рапса, действующий в России до 31 августа, продлевать не будут, вместо него введут экспортную пошлину, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.
"Продлевать запрет на вывоз семян рапса не планируется. Вместе с тем разработан проект постановления о введении экспортной пошлины на данный вид продукции сроком до 31 августа 2026 года. Она составит 30% от стоимости, но не менее 165 евро за тонну", — рассказали в ведомстве.
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Правительство снова запретило вывоз семян рапса
7 марта, 20:21
В марте правительство снова ввело временный запрет на вывоз семян рапса, который будет действовать до 31 августа. Ограничения на экспорт рапса были введены в 2022 году и не распространяются на пункт пропуска Забайкальск. Предыдущие ограничения были установлены на период с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.
В кабинете министров отметили, что это решение обеспечит загрузку отечественных предприятий, которые производят рапсовое масло. Кроме того, оно позволит снабдить отрасль животноводства необходимыми продуктами из этой масличной культуры.
 
Минсельхозрапсзапретэкспорт
 
 
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