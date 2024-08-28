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Правительство Германии примет решение по активам "Роснефти" к 10 сентября
Правительство Германии примет решение по активам "Роснефти" к 10 сентября - 28.08.2024, ПРАЙМ
Правительство Германии примет решение по активам "Роснефти" к 10 сентября
Правительство Германии примет решение о будущих шагах в отношении активов российской государственной компании "Роснефть" в Германии к 10 сентября, передает... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T20:14+0300
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Правительство Германии примет решение о будущих шагах в отношении активов российской государственной компании "Роснефть" в Германии к 10 сентября, передает Reuters со ссылкой на представителя министерства экономики страны. "Правительство Германии своевременно примет решение о будущих шагах в отношении активов российской энергетической группы "Роснефть" в Германии к моменту истечения срока опеки Берлина над ними 10 сентября", — говорится в сообщении агентства. Reuters также ссылается на появившееся ранее сообщение издания Business Insider о том, что Катар ведет переговоры с Берлином о возможной покупке немецких активов "Роснефти". В марте агентство DPA со ссылкой на заявление министерства экономики страны сообщало, что правительство Германии пока воздерживается от национализации активов "Роснефти" и продлевает внешнее управление, введенное в сентябре 2022 года, на шесть месяцев. 14 марта 2023 года суд в Германии отклонил иск "Роснефти" против правительства, поддержав передачу активов компании под внешнее управление. Апелляция также была отклонена в августе. В апреле защита "Роснефти" обратилась в министерство экономики ФРГ с требованием возместить убытки от внешнего управления дочерних компаний в Германии, а также с иском о продлении такого управления.В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства.
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Политика, ГЕРМАНИЯ, суд, Роснефть
Правительство Германии примет решение по активам "Роснефти" к 10 сентября
Правительство Германии примет решение по активам "Роснефти" к 10 сентября
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Правительство Германии примет решение о будущих шагах в отношении активов российской государственной компании "Роснефть" в Германии к 10 сентября, передает Reuters со ссылкой на представителя министерства экономики страны.
"Правительство Германии своевременно примет решение о будущих шагах в отношении активов российской энергетической группы "Роснефть" в Германии к моменту истечения срока опеки Берлина над ними 10 сентября", — говорится в сообщении агентства.
Reuters также ссылается на появившееся ранее сообщение издания Business Insider о том, что Катар ведет переговоры с Берлином о возможной покупке немецких активов "Роснефти".
В марте агентство DPA со ссылкой на заявление министерства экономики страны сообщало, что правительство Германии пока воздерживается от национализации активов "Роснефти" и продлевает внешнее управление, введенное в сентябре 2022 года, на шесть месяцев.
Суд полностью удовлетворил иск "Транснефти" к "Роснефти"
14 марта 2023 года суд в Германии отклонил иск "Роснефти" против правительства, поддержав передачу активов компании под внешнее управление. Апелляция также была отклонена в августе. В апреле защита "Роснефти" обратилась в министерство экономики ФРГ с требованием возместить убытки от внешнего управления дочерних компаний в Германии, а также с иском о продлении такого управления.
В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства.