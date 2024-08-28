https://1prime.ru/20240828/rossiya-851169216.html

"Путин все понял". На Западе сделали неожиданное заявление о России

"Путин все понял". На Западе сделали неожиданное заявление о России - 28.08.2024, ПРАЙМ

"Путин все понял". На Западе сделали неожиданное заявление о России

Президент России Владимир Путин понял, что Соединенные Штаты не могут оказать влияние на ход военных действий, так как исчерпали свои ресурсы поставок военной... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T09:38+0300

2024-08-28T09:38+0300

2024-08-28T09:38+0300

политика

сша

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин понял, что Соединенные Штаты не могут оказать влияние на ход военных действий, так как исчерпали свои ресурсы поставок военной помощи. Таким мнением в беседе на YouTube-канале Judging Freedom поделился политолог Джон Миршаймер."Это просто шутка, что F-16 или любые другие вооружения (из США. — Прим. ред.) могут действительно что-то поменять. Путин, конечно, это понимает", — сказал эксперт.Миршаймер добавил, что глава российского государства может планомерно двигаться к достижению целей военной операции, избегая поспешных действий.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240827/putin-851147611.html

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сша, россия, владимир путин