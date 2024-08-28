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"Путин все понял". На Западе сделали неожиданное заявление о России
"Путин все понял". На Западе сделали неожиданное заявление о России - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Путин все понял". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Президент России Владимир Путин понял, что Соединенные Штаты не могут оказать влияние на ход военных действий, так как исчерпали свои ресурсы поставок военной... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T09:38+0300
2024-08-28T09:38+0300
2024-08-28T09:38+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин понял, что Соединенные Штаты не могут оказать влияние на ход военных действий, так как исчерпали свои ресурсы поставок военной помощи. Таким мнением в беседе на YouTube-канале Judging Freedom поделился политолог Джон Миршаймер."Это просто шутка, что F-16 или любые другие вооружения (из США. — Прим. ред.) могут действительно что-то поменять. Путин, конечно, это понимает", — сказал эксперт.Миршаймер добавил, что глава российского государства может планомерно двигаться к достижению целей военной операции, избегая поспешных действий.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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сша, россия, владимир путин
Политика, США, РОССИЯ, Владимир Путин
"Путин все понял". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Миршаймер: Путин понимает, что США исчерпали ресурсы, чтобы изменить ход СВО
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин понял, что Соединенные Штаты не могут оказать влияние на ход военных действий, так как исчерпали свои ресурсы поставок военной помощи. Таким мнением в беседе на YouTube-канале Judging Freedom поделился
политолог Джон Миршаймер.
"Это просто шутка, что F-16 или любые другие вооружения (из США. — Прим. ред.) могут действительно что-то поменять. Путин, конечно, это понимает", — сказал эксперт.
Миршаймер добавил, что глава российского государства может планомерно двигаться к достижению целей военной операции, избегая поспешных действий.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
"Слишком умен". В США сделали поразительное заявление о Путине