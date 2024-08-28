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Курс рубля к юаню на Московской бирже держится на уровне закрытия

Курс рубля к юаню на Московской бирже держится на уровне закрытия - 28.08.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Московской бирже держится на уровне закрытия

Курс рубля во вторник днем стабилизируется к юаню, китайская валюта торгуется в узком диапазоне, следует из данных Московской биржи. | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T14:18+0300

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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник днем стабилизируется к юаню, китайская валюта торгуется в узком диапазоне, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.00 мск снижается на 1 копейку, до 11,79 рубля. Дневной диапазон курса составляет 11,78-11,88 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 64,3 миллиарда рублей. В среду – день выплаты налогов, что инерционно способно удерживать курс юаня у текущих уровней, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Ориентиром на среду вижу диапазон 11,7-11,9 рубля за юань. Ближе к концу этой - в начале следующей недели жду возврат курса биржевого юаня в зону более 12 рублей за юань - традиционное снижение после выплат навеса предложения валюты со стороны экспортеров, как мы рассчитываем, позволит курсу юаня подрасти", — поясняет он. На внебиржевом рынке в краткосрочной перспективе ожидаются колебания доллара около 90 рублей, евро может отступить к 99,8 рубля, а для курса юаня на бирже прогнозируется рост до 11,95–12 рублей, добавляет Владислав Антонов из BitRiver.

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рынки, юань, рубль