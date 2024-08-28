https://1prime.ru/20240828/rubl-851187898.html

Курс рубля по итогам среды снизился к юаню

Курс рубля по итогам среды снизился к юаню - 28.08.2024, ПРАЙМ

Курс рубля по итогам среды снизился к юаню

Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню, китайская валюта подорожала до 11,84, следует из данных Московской биржи. | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T19:55+0300

2024-08-28T19:55+0300

2024-08-28T19:55+0300

рынки

рубль

доллар

юань

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/84129/38/841293834_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_cb8c20024938f385e931f6eb4c131a3f.jpg

МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню, китайская валюта подорожала до 11,84, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки, до 11,84 рубля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.51 мск дешевеет на 0,78%, до 78,05 доллара за баррель. РУБЛЬ СНИЖАЕТСЯ В СЕРЕДИНЕ НЕДЕЛИ Курс юаня в среду вырос на 0,34%, китайская валюта двигалась в диапазоне 11,79-11,9 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 102 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Российская валюта потеряла фактор поддержки после окончательного завершения налогового периода. Заметно снизившиеся за последние два дня цены на нефть также номинально выступают против рубля. Тем не менее, по официальным курсам ЦБ, рубль вновь смог умеренно укрепиться против доллара и евро", — рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Среди разных курсов российской валюты продолжается игра в корреляцию. Сентябрьский фьючерс Si-9.24 снизился на 0,64%, до уровня 89 092 за лот. При этом внебиржевой курс ЦБ на сегодня был 91,4807 рубля за доллар. Эта разница, несмотря на рост глобального интереса к американской валюте, говорит скорее в пользу возвращения рублем утраченных позиций на ближнем горизонте", — комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Он добавляет, что решения обоих регуляторов ожидаются уже в сентябре, и от их решений, а прежде всего от ожиданий инвесторов, будет зависеть будущее соотношение. ПРОГНОЗЫ Шепелев дает прогноз по курсу рубля на 29 августа 90-92 рубля за доллар. Виктор Григорьев считает, что в текущих условиях курс рубля на Мосбирже в четверг может продолжить движение к 12 рублям к юаню. По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню на понедельник будет диапазон 12,6-13 рублей, доллар США может торговаться в интервале 90-93 рубль, евро - в коридоре 101-103,5 рубля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, рубль, доллар, юань, мосбиржа