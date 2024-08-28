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Российский рынок акций снизился второй день подряд

Российский рынок акций снизился второй день подряд - 28.08.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился второй день подряд

Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии среды снизился вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T22:37+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии среды снизился вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,11%, до 2699,98 пункта, долларовый РТС — на 1,08%, до 930,12 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 20.06 мск дешевеет на 0,69%, до 78,12 доллара за баррель. "Давление, оказываемое фундаментальными факторами на российский рынок, показывает, что оно сильнее краткосрочных и спекулятивных покупок. Индекс Московской биржи продолжил свое снижение с самого утра среды и уже к обеду, потеряв более 2%, упал ниже уровня 2700 пунктов. Мечте покупателей протестировать хотя бы уровни выше 2800 продолжает мешать отсутствие четких предпосылок для позитива", — комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Он добавляет, что одними из немногих факторов остаются хорошая корпоративная отчетность и решения по дивидендам, но этого все же недостаточно в то время как пессимизм относительно сохранения жесткой денежно-кредитной политики и периода дорогих денег только возрастает. "В среду, 28 августа, российский фондовый рынок весь день падал на фоне отсутствия оптимизма… Сегодня корпоративные новости в целом носили негативный характер. Основное внимание было сосредоточено на значительном падении акций "Сегежи" и "М.Видео". Небольшой рост в бумагах "второго эшелона" принципиально ситуацию на фондовом рынке не смог изменить. Падение цен на нефть окончательно расстроило "быков" и заставило их отступить", — рассказала Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global. "Российский фондовый индекс снижается вторую сессию подряд. Сегодня к середине дня индекс ММВБ, нивелировав весь позитив понедельника, тестировал локальные минимумы конца прошлой недели на уровне 2664 пункта, но смог оттолкнуться от этих значений", — комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком Траст". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции "Распадской" (+2,13%), ТГК-1 (+2%), "Аэрофлота" (+1,82%), расписки ЦИАНа (+1,58%), акции ЛСР (+1,17%), "Юнипро" (+1,03%), а также расписки "Эталона" (+0,95%). "Лидерами снижения оказались акции "Сегежи" из-за слабой отчётности за первое полугодие 2024 года по МСФО и в связи с тем, что компания объявила о планах провести в этом году дополнительную эмиссию акций", — отмечает Мильчакова. В лидерах снижения стоимости – акции "Сегежи" (-20,74%), "М.Видео" (-11,15%), "Самолета" (-5,75%),"Мечела" (обыкновенные акции снизились на 4,84%, префы – на 5,45%), АФК "Система" (-5,18%), ТМК (-4,79%), "Новабев" (-4,32%). ПРОГНОЗЫ Шепелев считает, что индекс Мосбиржи 29 августа будет находиться в диапазоне 2650–2750 пунктов. "В четверг инвесторы будут отыгрывать традиционные недельные данные по инфляции и целый ряд июльской экономической статистики, которые Росстат опубликует вечером среды. Если данные дополнительно не повысят вероятность дальнейшего ужесточения ДКП, индекс Мосбиржи может вырасти к 2725 пунктам в рамках коррекции", — рассказал Муштаков. По мнению Мильчаковой, в четверг индекс Мосбиржи будет показывать движение в коридоре 2650-2750 пунктов.

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рынки, мосбиржа, индекс мосбиржи