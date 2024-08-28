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Восстановление застопорилось - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Восстановление застопорилось
Восстановление застопорилось - 28.08.2024, ПРАЙМ
Восстановление застопорилось
Рынок отступил от дневных максимумов. Индекс МосБиржи во вторник снизился на 1,21% до 2730,38 п, индекс РТС потерял на 0,89%, снизившись до 940,23 п. на фоне... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T08:54+0300
2024-08-28T08:54+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851167705.jpg?1724824460
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Рынок отступил от дневных максимумов. Индекс МосБиржи во вторник снизился на 1,21% до 2730,38 п, индекс РТС потерял на 0,89%, снизившись до 940,23 п. на фоне умеренного ослабления рубля.Котировки Brent скорректировались после нескольких дней активного роста. Давление на нефтяные котировки оказывают опасения перед ослаблением спроса в Китае. В частности, аналитики Goldman Sachs понизили средний прогноз и диапазон цен на нефть марки Brent на 2025 год на пять долларов за баррель, ссылаясь на более медленный рост спроса в Китае. В банке прогнозируют средний диапазон котировок Brent в следующем году на уровне 70-85 долларов за баррель, а средний уровень цен на нефть Brent в 2025 году на уровне 77 долларов за баррель, вместо 82 долларов ранее.В лидерах роста оказались акции МТС Банка после публикации сильных финансовых результатов за I полугодие и подтверждения намерений банка приступить к выплате дивидендов в 2025 году. Мы по-прежнему считаем акции МТС Банка недооцененными рынком, учитывая высокие темпы роста бизнеса наряду с высокой операционной эффективностью.В аутсайдерах торгов оказались акции М.Видео на фоне публикации накануне ожидаемо слабых результатов по итогам I полугодия 2024 года. Менеджмент компании сообщил о готовности ритейлера к дополнительной эмиссии и ожидании благоприятной конъюнктуры. М.Видео подтвердила заинтересованность ЭсЭфАй к участию в сделке, утверждая, что холдинг верит в стратегию развития, и выход на операционный рост бизнеса по мере снижения долговой нагрузки и улучшения финансового положения, на что и будут направлены средства, привлеченные в рамках дополнительной эмиссии.Наблюдательный совет "Алроса" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 2,49 рубля на акцию по итогам I полугодия 2024 года, что соответствует текущей дивидендной доходности по акциям компании на уровне 4,8%. Таким образом, дивиденды составят 50% от чистой прибыли за период, что соответствует ожиданиям рынка. Тем не менее инвесторы не восприняли новость с оптимизмом, учитывая не самую благоприятную конъюнктуру на рынке алмазов, которая сдерживает потенциал для роста бизнеса "Алроса".Совет директоров Газпром нефти рекомендовал дивиденды за январь-июнь 2024 года в размере 51,96 рубля на одну акцию, что в общей сложности соответствует 75% прибыли компании в указанном периоде, как и ранее в 2023 году. Размер дивидендов совпал с рыночным консенсус-прогнозом.ЦИАН подал необходимые документы для редомициляции. Компания зарегистрируется в Калининградской области и рассчитывает на завершение процесса в начале октября.VK сообщает, что заявки на принудительную конвертацию глобальных депозитарных расписок (ГДР) VK Company Limited на акции МКПАО "ВК" будут приниматься с 25 сентября 2024 года до 22 января 2025 года включительно.Сегодня выйдут очередные данные Росстата по недельной инфляции. Показатели по инфляции станут известны ближе к вечеру, тем не менее любые признаки замедления инфляционного давления окажут поддержку фондовому рынку во второй половине недели. Несмотря на повышенную рыночную волатильность, мы полагаем, что минимумы августа ограничивают риски снижения индексов, в то время как потенциал восстановления в направлении 2900 п. по индексу МосБиржи сохраняется на фоне позитивной корпоративной отчетности и решений эмитентов по промежуточным дивидендам.
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Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций
Мнения аналитиков, российский рынок акций
08:54 28.08.2024
 

Восстановление застопорилось

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Рынок отступил от дневных максимумов. Индекс МосБиржи во вторник снизился на 1,21% до 2730,38 п, индекс РТС потерял на 0,89%, снизившись до 940,23 п. на фоне умеренного ослабления рубля.
Котировки Brent скорректировались после нескольких дней активного роста. Давление на нефтяные котировки оказывают опасения перед ослаблением спроса в Китае. В частности, аналитики Goldman Sachs понизили средний прогноз и диапазон цен на нефть марки Brent на 2025 год на пять долларов за баррель, ссылаясь на более медленный рост спроса в Китае. В банке прогнозируют средний диапазон котировок Brent в следующем году на уровне 70-85 долларов за баррель, а средний уровень цен на нефть Brent в 2025 году на уровне 77 долларов за баррель, вместо 82 долларов ранее.
В лидерах роста оказались акции МТС Банка после публикации сильных финансовых результатов за I полугодие и подтверждения намерений банка приступить к выплате дивидендов в 2025 году. Мы по-прежнему считаем акции МТС Банка недооцененными рынком, учитывая высокие темпы роста бизнеса наряду с высокой операционной эффективностью.
В аутсайдерах торгов оказались акции М.Видео на фоне публикации накануне ожидаемо слабых результатов по итогам I полугодия 2024 года. Менеджмент компании сообщил о готовности ритейлера к дополнительной эмиссии и ожидании благоприятной конъюнктуры. М.Видео подтвердила заинтересованность ЭсЭфАй к участию в сделке, утверждая, что холдинг верит в стратегию развития, и выход на операционный рост бизнеса по мере снижения долговой нагрузки и улучшения финансового положения, на что и будут направлены средства, привлеченные в рамках дополнительной эмиссии.
Наблюдательный совет "Алроса" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 2,49 рубля на акцию по итогам I полугодия 2024 года, что соответствует текущей дивидендной доходности по акциям компании на уровне 4,8%. Таким образом, дивиденды составят 50% от чистой прибыли за период, что соответствует ожиданиям рынка. Тем не менее инвесторы не восприняли новость с оптимизмом, учитывая не самую благоприятную конъюнктуру на рынке алмазов, которая сдерживает потенциал для роста бизнеса "Алроса".
Совет директоров Газпром нефти рекомендовал дивиденды за январь-июнь 2024 года в размере 51,96 рубля на одну акцию, что в общей сложности соответствует 75% прибыли компании в указанном периоде, как и ранее в 2023 году. Размер дивидендов совпал с рыночным консенсус-прогнозом.
ЦИАН подал необходимые документы для редомициляции. Компания зарегистрируется в Калининградской области и рассчитывает на завершение процесса в начале октября.
VK сообщает, что заявки на принудительную конвертацию глобальных депозитарных расписок (ГДР) VK Company Limited на акции МКПАО "ВК" будут приниматься с 25 сентября 2024 года до 22 января 2025 года включительно.
Сегодня выйдут очередные данные Росстата по недельной инфляции. Показатели по инфляции станут известны ближе к вечеру, тем не менее любые признаки замедления инфляционного давления окажут поддержку фондовому рынку во второй половине недели. Несмотря на повышенную рыночную волатильность, мы полагаем, что минимумы августа ограничивают риски снижения индексов, в то время как потенциал восстановления в направлении 2900 п. по индексу МосБиржи сохраняется на фоне позитивной корпоративной отчетности и решений эмитентов по промежуточным дивидендам.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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