https://1prime.ru/20240828/rynok-aktsiy-851167705.html

Восстановление застопорилось

Восстановление застопорилось - 28.08.2024, ПРАЙМ

Восстановление застопорилось

Рынок отступил от дневных максимумов. Индекс МосБиржи во вторник снизился на 1,21% до 2730,38 п, индекс РТС потерял на 0,89%, снизившись до 940,23 п. на фоне... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T08:54+0300

2024-08-28T08:54+0300

2024-08-28T08:54+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851167705.jpg?1724824460

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Рынок отступил от дневных максимумов. Индекс МосБиржи во вторник снизился на 1,21% до 2730,38 п, индекс РТС потерял на 0,89%, снизившись до 940,23 п. на фоне умеренного ослабления рубля.Котировки Brent скорректировались после нескольких дней активного роста. Давление на нефтяные котировки оказывают опасения перед ослаблением спроса в Китае. В частности, аналитики Goldman Sachs понизили средний прогноз и диапазон цен на нефть марки Brent на 2025 год на пять долларов за баррель, ссылаясь на более медленный рост спроса в Китае. В банке прогнозируют средний диапазон котировок Brent в следующем году на уровне 70-85 долларов за баррель, а средний уровень цен на нефть Brent в 2025 году на уровне 77 долларов за баррель, вместо 82 долларов ранее.В лидерах роста оказались акции МТС Банка после публикации сильных финансовых результатов за I полугодие и подтверждения намерений банка приступить к выплате дивидендов в 2025 году. Мы по-прежнему считаем акции МТС Банка недооцененными рынком, учитывая высокие темпы роста бизнеса наряду с высокой операционной эффективностью.В аутсайдерах торгов оказались акции М.Видео на фоне публикации накануне ожидаемо слабых результатов по итогам I полугодия 2024 года. Менеджмент компании сообщил о готовности ритейлера к дополнительной эмиссии и ожидании благоприятной конъюнктуры. М.Видео подтвердила заинтересованность ЭсЭфАй к участию в сделке, утверждая, что холдинг верит в стратегию развития, и выход на операционный рост бизнеса по мере снижения долговой нагрузки и улучшения финансового положения, на что и будут направлены средства, привлеченные в рамках дополнительной эмиссии.Наблюдательный совет "Алроса" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 2,49 рубля на акцию по итогам I полугодия 2024 года, что соответствует текущей дивидендной доходности по акциям компании на уровне 4,8%. Таким образом, дивиденды составят 50% от чистой прибыли за период, что соответствует ожиданиям рынка. Тем не менее инвесторы не восприняли новость с оптимизмом, учитывая не самую благоприятную конъюнктуру на рынке алмазов, которая сдерживает потенциал для роста бизнеса "Алроса".Совет директоров Газпром нефти рекомендовал дивиденды за январь-июнь 2024 года в размере 51,96 рубля на одну акцию, что в общей сложности соответствует 75% прибыли компании в указанном периоде, как и ранее в 2023 году. Размер дивидендов совпал с рыночным консенсус-прогнозом.ЦИАН подал необходимые документы для редомициляции. Компания зарегистрируется в Калининградской области и рассчитывает на завершение процесса в начале октября.VK сообщает, что заявки на принудительную конвертацию глобальных депозитарных расписок (ГДР) VK Company Limited на акции МКПАО "ВК" будут приниматься с 25 сентября 2024 года до 22 января 2025 года включительно.Сегодня выйдут очередные данные Росстата по недельной инфляции. Показатели по инфляции станут известны ближе к вечеру, тем не менее любые признаки замедления инфляционного давления окажут поддержку фондовому рынку во второй половине недели. Несмотря на повышенную рыночную волатильность, мы полагаем, что минимумы августа ограничивают риски снижения индексов, в то время как потенциал восстановления в направлении 2900 п. по индексу МосБиржи сохраняется на фоне позитивной корпоративной отчетности и решений эмитентов по промежуточным дивидендам.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций