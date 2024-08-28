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Уже наступил этот день: внимательнее

Уже наступил этот день: внимательнее - 28.08.2024, ПРАЙМ

Уже наступил этот день: внимательнее

Во вторник, 27 августа, российская валюта продемонстрировала неустойчивую динамику. После попытки укрепления в начале основной сессии, к концу торгов пара... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T09:05+0300

2024-08-28T09:05+0300

2024-08-28T09:05+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

биржевые торги

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Во вторник, 27 августа, российская валюта продемонстрировала неустойчивую динамику. После попытки укрепления в начале основной сессии, к концу торгов пара доллар/рубль повысилась на 0,34%, до 90,54 рубля, евро/рубль выросла на 0,46%, до 100,50 рубля, а юань/рубль поднялся на 0,94%, достигнув 11,79 рубля. Центральный банк России, основываясь на данных межбанковских операций, установил официальные курсы на 28 августа: доллар - 91,4807 рубля, евро - 102,2911 рубля. Рубль продолжает колебаться вокруг отметки 90 за доллар, хотя в текущих условиях повышенных расходов российского правительства более комфортным уровнем считается 95 руб. за доллар. Важно отметить, что на 28 августа приходится пик налоговых выплат, что оказывает дополнительное влияние на валютный рынок. В настоящее время основные объемы торгов проходят в паре юань/рубль, так как большинство сделок совершается в национальных валютах. Экспортеры предпочитают продавать валюты дружественных стран для уплаты налогов, нежели валюты недружественных государств. Несмотря на текущие колебания, значительного падения курса рубля в ближайшее время не ожидается. Этому способствует вероятное повышение ключевой ставки Банком России до 20% в сентябре для сдерживания инфляционных рисков, а также сохраняющиеся проблемы с международными платежами из-за санкций. Кроме того, учитывая низкую ликвидность рынка, Центральный банк может легко корректировать курс валют точечными мерами, помогая Минфину выполнить финансовый план на 2024 год. На нефтяном рынке во вторник наблюдалось снижение цен: баррель Brent подешевел на 1,77%, до 79,81 доллара. Это снижение последовало за ростом цен, вызванным новостями о прекращении добычи нефти на подконтрольных территориях восточной Ливии. Введенный форс-мажор распространяется также на экспортные терминалы и другие объекты нефтяной инфраструктуры. Ведущие аналитики крупнейших банков, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley, понизили свои прогнозы по нефти. Goldman Sachs снизил прогноз средней цены на нефть Brent на 2025 год до 77 долларов за баррель, ссылаясь на ослабление спроса в Китае. Аналитики ожидают, что в 2024 году цена Brent будет колебаться в диапазоне 70-85 долларов за баррель. Morgan Stanley также прогнозирует цену Brent ниже 80 долларов за баррель в 2024 году и ожидает возвращения рынка к равновесию к концу 2024 года, а в 2025 году - избыток предложения нефти. По данным Американского института нефти (API), недельные запасы сырой нефти сократились на 3,400 млн баррелей, что превысило прогноз в 3,000 млн баррелей. Ожидается, что на американской сессии будут опубликованы данные Минэнерго США, которые могут оказать дополнительное влияние на рынок. Технический анализ показывает, что на уровне 82,30 доллара за баррель Brent сформировалось небольшое сопротивление. Если покупателям не удастся вернуть цену выше этого уровня, возрастут риски падения до отметки 76 долларов за баррель. В краткосрочной перспективе по доллару ожидаются колебания около 90 рублей, евро может отступить к 99,80 рубля, а по курсу юаня прогнозируется рост до 11,95 - 12,00 рубля. Эти прогнозы учитывают текущую ситуацию на нефтяном рынке, где цены в азиатской сессии торгуются с небольшим понижением. Индекс Мосбиржи снизился на 1,21%, до 2730,38 п., индекс РТС - на 0,89%, до 940,23 п. Сегодняшний день будет показательным. Если торги начнутся снижением, то высока вероятность перекрытия гэпа и падение до 2685 п. Положительных факторов пока маловато для хорошего отскока. Инвесторы не торопятся покупать акции пока высокие ставки по вкладам в банках.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги