Коррекция после ралли

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в понедельник раллировал на +5%, и это был ударный день. А вчера бенчмарк протестировал важные 2800 п., но по итогам сессии потерял 1%. Рассматриваем вчерашний откат как коррекцию и не ожидаем очередного падения рынка на годовое дно. На фоне прикрытия Центробанком лазеек для продажи российских бумаг недружественными нерезидентами есть вариант завершения массированного обвала рынка и начала восстановления.Сильнее рынка — акции Татнефти (+0,6%). Это дивидендная фишка, в октябре там будут очередные выплаты. Технически краткосрочный потенциал вверх к 630 руб., а фундаментально долгосрочно там видятся 940 рублей, или +50% от текущих.Слабее рынка — опять Мечел. Акции рухнули на годовые минимумы: префы -8% и до 113 руб., а обычка -6,5% к 106 рублям. Фундаментально слабая отчетность давит на котировки на бирже, но технически в бумагах очень высокая перепроданность — отскок может начаться в любой момент.Рубль вчера ослаб на процент относительно юаня, до 11,8. Но днем ранее было падение китайской валюты на двухмесячные минимумы. В общем летний валютный боковик сохранился в ранее оговоренных границах: 11,5–12. На внебирже доллар присел на 0,3% к 91,5, а евро откатил на 0,2% под 92,3. В начале осени доллар и евро могут быть пониже текущих, о чем сигнализируют фьючерсы.
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в понедельник раллировал на +5%, и это был ударный день. А вчера бенчмарк протестировал важные 2800 п., но по итогам сессии потерял 1%. Рассматриваем вчерашний откат как коррекцию и не ожидаем очередного падения рынка на годовое дно. На фоне прикрытия Центробанком лазеек для продажи российских бумаг недружественными нерезидентами есть вариант завершения массированного обвала рынка и начала восстановления.
Сильнее рынка — акции Татнефти (+0,6%). Это дивидендная фишка, в октябре там будут очередные выплаты. Технически краткосрочный потенциал вверх к 630 руб., а фундаментально долгосрочно там видятся 940 рублей, или +50% от текущих.
Слабее рынка — опять Мечел. Акции рухнули на годовые минимумы: префы -8% и до 113 руб., а обычка -6,5% к 106 рублям. Фундаментально слабая отчетность давит на котировки на бирже, но технически в бумагах очень высокая перепроданность — отскок может начаться в любой момент.
Рубль вчера ослаб на процент относительно юаня, до 11,8. Но днем ранее было падение китайской валюты на двухмесячные минимумы. В общем летний валютный боковик сохранился в ранее оговоренных границах: 11,5–12. На внебирже доллар присел на 0,3% к 91,5, а евро откатил на 0,2% под 92,3. В начале осени доллар и евро могут быть пониже текущих, о чем сигнализируют фьючерсы.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.