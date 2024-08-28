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Коррекция после ралли - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Коррекция после ралли
Коррекция после ралли - 28.08.2024, ПРАЙМ
Коррекция после ралли
Индекс Мосбиржи в понедельник раллировал на +5%, и это был ударный день. А вчера бенчмарк протестировал важные 2800 п., но по итогам сессии потерял 1%... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T10:19+0300
2024-08-28T10:19+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
курсы валют
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851170429.jpg?1724829596
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в понедельник раллировал на +5%, и это был ударный день. А вчера бенчмарк протестировал важные 2800 п., но по итогам сессии потерял 1%. Рассматриваем вчерашний откат как коррекцию и не ожидаем очередного падения рынка на годовое дно. На фоне прикрытия Центробанком лазеек для продажи российских бумаг недружественными нерезидентами есть вариант завершения массированного обвала рынка и начала восстановления.Сильнее рынка — акции Татнефти (+0,6%). Это дивидендная фишка, в октябре там будут очередные выплаты. Технически краткосрочный потенциал вверх к 630 руб., а фундаментально долгосрочно там видятся 940 рублей, или +50% от текущих.Слабее рынка — опять Мечел. Акции рухнули на годовые минимумы: префы -8% и до 113 руб., а обычка -6,5% к 106 рублям. Фундаментально слабая отчетность давит на котировки на бирже, но технически в бумагах очень высокая перепроданность — отскок может начаться в любой момент.Рубль вчера ослаб на процент относительно юаня, до 11,8. Но днем ранее было падение китайской валюты на двухмесячные минимумы. В общем летний валютный боковик сохранился в ранее оговоренных границах: 11,5–12. На внебирже доллар присел на 0,3% к 91,5, а евро откатил на 0,2% под 92,3. В начале осени доллар и евро могут быть пониже текущих, о чем сигнализируют фьючерсы.
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, курсы валют, биржевые торги
Мнения аналитиков, российский рынок акций, курсы валют, биржевые торги
10:19 28.08.2024
 

Коррекция после ралли

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в понедельник раллировал на +5%, и это был ударный день. А вчера бенчмарк протестировал важные 2800 п., но по итогам сессии потерял 1%. Рассматриваем вчерашний откат как коррекцию и не ожидаем очередного падения рынка на годовое дно. На фоне прикрытия Центробанком лазеек для продажи российских бумаг недружественными нерезидентами есть вариант завершения массированного обвала рынка и начала восстановления.
Сильнее рынка — акции Татнефти (+0,6%). Это дивидендная фишка, в октябре там будут очередные выплаты. Технически краткосрочный потенциал вверх к 630 руб., а фундаментально долгосрочно там видятся 940 рублей, или +50% от текущих.
Слабее рынка — опять Мечел. Акции рухнули на годовые минимумы: префы -8% и до 113 руб., а обычка -6,5% к 106 рублям. Фундаментально слабая отчетность давит на котировки на бирже, но технически в бумагах очень высокая перепроданность — отскок может начаться в любой момент.
Рубль вчера ослаб на процент относительно юаня, до 11,8. Но днем ранее было падение китайской валюты на двухмесячные минимумы. В общем летний валютный боковик сохранился в ранее оговоренных границах: 11,5–12. На внебирже доллар присел на 0,3% к 91,5, а евро откатил на 0,2% под 92,3. В начале осени доллар и евро могут быть пониже текущих, о чем сигнализируют фьючерсы.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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