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РЖД первыми в мире запустили беспилотный пассажирский поезд на ж/д

РЖД первыми в мире запустили беспилотный пассажирский поезд на ж/д - 28.08.2024, ПРАЙМ

РЖД первыми в мире запустили беспилотный пассажирский поезд на ж/д

РЖД первыми в мире запустили в регулярные рейсы беспилотный пассажирский поезд на железной дороге, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров и назвал это... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T14:38+0300

2024-08-28T14:38+0300

2024-08-28T14:38+0300

ржд

ласточка

финист

поезд финист

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. РЖД первыми в мире запустили в регулярные рейсы беспилотный пассажирский поезд на железной дороге, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров и назвал это историческим событием. В среду компания РЖД запустила на МЦК первый беспилотный поезд "Ласточка", предназначенный для перевозки пассажиров. Этот поезд способен передвигаться самостоятельно, однако в кабине находится машинист, который контролирует процесс и открывает и закрывает двери во время посадки и высадки пассажиров. Таким образом, уровень автоматизации поезда достигает третьего уровня."Мы сегодня присутствуем при историческом событии. Сегодня мы начинаем беспилотное движение в железнодорожном транспорте. В России, в частности, но и в целом в мире. Поскольку беспилотные системы существуют, прежде всего, используются в замкнутых пространствах, метро — там, где небольшое количество факторов, которые влияют на движение поезда. А вот открытое, собственно, железнодорожное движение - это здесь, МЦК, и мы с вами первыми проехали на этом поезде", — сказал Белозеров в среду. Представитель РЖД пояснил РИА Новости, что пассажирских поездов, курсирующих в регулярном сообщении на наземном железнодорожном транспорте, с таким, как у запущенной "Ласточки", третьим уровнем автоматизации, в мире пока нет. Такие технологии сегодня применяются в метро и монорельсовом транспорте. Белозеров напомнил, что поезд управляется полностью автоматически, но в его кабине есть машинист, который открывает и закрывает двери и контролирует работу системы. "Все остальные функции, вплоть до форс-мажорных ситуаций, анализирует сам поезд", — пояснил глава РЖД. БЕЗОПАСНОСТЬ И СИСТЕМЫ Белозеров добавил, что этот поезд более безопасный, чем традиционный. "Почему? Потому что система принимает решения гораздо быстрее. Там стоят специальные видеокамеры, специальный программный продукт разработан нашими российскими разработчиками, которые, мы знаем, воспитаны на наших исследованиях. Нашим зарубежным коллегам еще придется поучиться. Через какой-то промежуток времени они, наверное, выйдут на такой же уровень", — сказал глава РЖД. Он сообщил, что программное обеспечение поезда было разработано в России, но некоторые компоненты, которые сейчас применяются в поезде, были сертифицированы за рубежом."При этом мы сейчас не останавливаем работу на другом исследовательском поезде. И видеокамеры, и лидары, и другие инструменты сейчас проходят исследования. Мы перед собой поставили задачу им сделать лучше, нежели чем зарубежные аналоги. И к концу года, к середине следующего года, мы получим практически весь спектр отечественных приборов, которые обеспечат такой режим", — сказал Белозеров.

https://1prime.ru/20240828/rzhd-851178712.html

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ржд, ласточка, финист, поезд финист