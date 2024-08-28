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"Должны понимать". Польский министр сделал тяжелое для Украины признание - 28.08.2024, ПРАЙМ
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"Должны понимать". Польский министр сделал тяжелое для Украины признание
"Должны понимать". Польский министр сделал тяжелое для Украины признание - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Должны понимать". Польский министр сделал тяжелое для Украины признание
Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ответил на требование Владимира Зеленского предоставить новую военную помощь, сообщает... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T09:26+0300
2024-08-28T09:26+0300
вооружения
польша
украина
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ответил на требование Владимира Зеленского предоставить новую военную помощь, сообщает издание Wiadomosci."Я знаю, что Украине нужны многие виды вооружений, но наши партнеры оттуда также должны понимать, что польское государство должно сохранять свои возможности. И это приоритет для меня как министра обороны”, — заявил министр.По словам главы ведомства, Украина уже получила всю возможную помощь от Польши. Ко всему прочему, польская сторона готова поделиться с Киевом истребителями МиГ-29. однако только после того, как пополнит собственные ВВС.Ранее сообщалось, что глава киевского режима выразил обиду на Польшу из-за ее колебаний в вопросе сбивания ракет над Украиной. Варшава в свою очередь заявила, что ей необходимо заручиться поддержкой других стран Североатлантического альянса в этом вопросе.
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польша, украина
Вооружения, ПОЛЬША, УКРАИНА
09:26 28.08.2024
 
"Должны понимать". Польский министр сделал тяжелое для Украины признание

Глава МО Польши Косиняк-Камыш ответил на требование Зеленского по самолетам МиГ

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИстребители МиГ-29
Истребители МиГ-29 - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ответил на требование Владимира Зеленского предоставить новую военную помощь, сообщает издание Wiadomosci.
"Я знаю, что Украине нужны многие виды вооружений, но наши партнеры оттуда также должны понимать, что польское государство должно сохранять свои возможности. И это приоритет для меня как министра обороны”, — заявил министр.
По словам главы ведомства, Украина уже получила всю возможную помощь от Польши. Ко всему прочему, польская сторона готова поделиться с Киевом истребителями МиГ-29. однако только после того, как пополнит собственные ВВС.
Ранее сообщалось, что глава киевского режима выразил обиду на Польшу из-за ее колебаний в вопросе сбивания ракет над Украиной. Варшава в свою очередь заявила, что ей необходимо заручиться поддержкой других стран Североатлантического альянса в этом вопросе.
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