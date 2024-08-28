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Сербия продолжает переговоры с Францией о покупке самолетов
Сербия продолжает переговоры с Францией о покупке самолетов - 28.08.2024, ПРАЙМ
Сербия продолжает переговоры с Францией о покупке самолетов
Переговоры о покупке Сербией военных самолетов Rafale у Франции продолжаются. Это вопрос не столько цены, сколько определенных гарантий, на которых настаивает... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T22:22+0300
2024-08-28T22:22+0300
2024-08-28T22:22+0300
вооружения
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БЕЛГРАД, 28 авг – ПРАЙМ. Переговоры о покупке Сербией военных самолетов Rafale у Франции продолжаются. Это вопрос не столько цены, сколько определенных гарантий, на которых настаивает французская сторона, заявил президент Сербии Александр Вучич. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что во время своего двухдневного визита во Францию, который состоится 29-30 августа, он планирует обсудить с президентом Эммануэлем Макроном возможность приобретения 12 истребителей Rafale."Это было бы большим делом для нас, означало бы огромное развитие боеготовности и военной мощи Сербии, безопасности нашей страны. Мы нигде не создаем проблем и не собираемся этого делать. Это огромный сигнал доверия между Сербией и Францией", — заявил Вучич вечером в среду в эфире Радио и телевидения Сербии. По словам политика, приобретение истребителей сделает Сербию "во много раз сильнее" и обеспечит ей надёжную защиту. Однако переговоры с французской стороной ещё не завершены."Есть еще один момент, вокруг которого мы не достигли согласия, и это не вопрос цены, это вопрос определенных гарантий, если сможем его решить, все будет в порядке. С этим мучаемся уже 4 дня по целый день", — указал сербский лидер. Ранее президент Вучич говорил, что французские ракеты класса "воздух-земля" MICA делают Rafale похожим на бомбардировщик. Он также отметил, что этот истребитель входит в тройку самых мощных в мире. Весной сербский лидер сообщил, что Сербия закупила во Франции 22 радиолокационные станции GM-400. В предыдущие годы страна приобретала французские переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral и франко-германские вертолёты H-145M.
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сербия, франция, александр вучич
Вооружения, СЕРБИЯ, ФРАНЦИЯ, Александр Вучич
Сербия продолжает переговоры с Францией о покупке самолетов
Вучич: Франция требует гарантий для продажи самолетов Rafale
БЕЛГРАД, 28 авг – ПРАЙМ. Переговоры о покупке Сербией военных самолетов Rafale у Франции продолжаются. Это вопрос не столько цены, сколько определенных гарантий, на которых настаивает французская сторона, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что во время своего двухдневного визита во Францию, который состоится 29-30 августа, он планирует обсудить с президентом Эммануэлем Макроном возможность приобретения 12 истребителей Rafale.
"Это было бы большим делом для нас, означало бы огромное развитие боеготовности и военной мощи Сербии, безопасности нашей страны. Мы нигде не создаем проблем и не собираемся этого делать. Это огромный сигнал доверия между Сербией и Францией", — заявил Вучич вечером в среду в эфире Радио и телевидения Сербии.
По словам политика, приобретение истребителей сделает Сербию "во много раз сильнее" и обеспечит ей надёжную защиту. Однако переговоры с французской стороной ещё не завершены.
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"Есть еще один момент, вокруг которого мы не достигли согласия, и это не вопрос цены, это вопрос определенных гарантий, если сможем его решить, все будет в порядке. С этим мучаемся уже 4 дня по целый день", — указал сербский лидер.
Ранее президент Вучич говорил, что французские ракеты класса "воздух-земля" MICA делают Rafale похожим на бомбардировщик. Он также отметил, что этот истребитель входит в тройку самых мощных в мире. Весной сербский лидер сообщил, что Сербия закупила во Франции 22 радиолокационные станции GM-400. В предыдущие годы страна приобретала французские переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral и франко-германские вертолёты H-145M.