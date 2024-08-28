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Эксперты рассказали о тратах на подготовку ребенка в школу
Эксперты рассказали о тратах на подготовку ребенка в школу - 28.08.2024, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о тратах на подготовку ребенка в школу
Почти половина россиян столкнется в этом году с тратами на сбор детей в школу. Средний чек на одного ребенка составит 53,5 тысячи рублей, следует из... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T10:50+0300
2024-08-28T10:50+0300
2024-08-28T10:58+0300
1 сентября
школьники
школьная форма
школьные товары
затраты
вциом
россия
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Почти половина россиян столкнется в этом году с тратами на сбор детей в школу. Средний чек на одного ребенка составит 53,5 тысячи рублей, следует из исследования ВЦИОМ.Исследование показало, что у 48% россиян есть дети или внуки школьного возраста. Опрошенные заявили, что в рамках подготовки детей в школу они намерены потратить в среднем 53,5 тысячи рублей. Среди основных положений расхода зафиксированы школьная форма и одежда для спорта - чуть менее 25 тысяч рублей, учебники - 7 тысяч рублей, школьные и канцелярские принадлежности - 5 тысяч рублей, портфель или сумка - 4,5 тысячи рублей, а также школьные взносы и цветы учителям - 12 тысяч рублей, рассказали в агентстве.
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1 сентября, школьники, школьная форма, школьные товары, затраты, вциом, россия
1 сентября, школьники, школьная форма, школьные товары, затраты, ВЦИОМ, РОССИЯ
Эксперты рассказали о тратах на подготовку ребенка в школу
ВЦИОМ: траты на подготовку детей к школе составили в среднем 54 тысячи рублей
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Почти половина россиян столкнется в этом году с тратами на сбор детей в школу. Средний чек на одного ребенка составит 53,5 тысячи рублей, следует из исследования ВЦИОМ.
Исследование показало, что у 48% россиян есть дети или внуки школьного возраста. Опрошенные заявили, что в рамках подготовки детей в школу они намерены потратить в среднем 53,5 тысячи рублей.
Среди основных положений расхода зафиксированы школьная форма и одежда для спорта - чуть менее 25 тысяч рублей, учебники - 7 тысяч рублей, школьные и канцелярские принадлежности - 5 тысяч рублей, портфель или сумка - 4,5 тысячи рублей, а также школьные взносы и цветы учителям - 12 тысяч рублей, рассказали в агентстве.
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