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Суд арестовал Porsche соучредителя "ОлимСитиСтрой" по делу Иванова
Суд арестовал Porsche соучредителя "ОлимСитиСтрой" по делу Иванова - 28.08.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал Porsche соучредителя "ОлимСитиСтрой" по делу Иванова
Суд изъял Porsche Cayenne, которые принадлежит соучредителю компании "ОлимСитиСтрой" Александру Фомину, ставшему фигурантом дела о взятках бывшего замглавы... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T05:49+0300
2024-08-28T05:49+0300
2024-08-28T05:49+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Суд изъял Porsche Cayenne, которые принадлежит соучредителю компании "ОлимСитиСтрой" Александру Фомину, ставшему фигурантом дела о взятках бывшего замглавы Министерства обороны Тимура Иванова. Об этом говорится в данных следствия.Стоимость Porsche 2018 года на сегодняшний день составляет от 7 до 9 миллионов рублей. Согласно сервису Avtoface, инициалы и дата рождения владельца страхового полиса иномарки совпадают с данными Фомина. Судя по данным ГИБДД, ограничение на машину было наложено 14 мая 2024 года. Номер документа совпадает с номером судебного постановления Басманного суда о наложении ареста на имущество, которое поступило 6 мая. Иванов, который курировал в Министерстве обороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ бизнесмен Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщал РИА Новости, что следствие вменяет экс-замминистру взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, вину он не признает.Мосгорсуд в среду будет рассматривать поданные защитой жалобы на постановление о продлении срока ареста до 23 сентября Иванову и Бородину.
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россия, суд, минобороны, коррупция
РОССИЯ, суд, Минобороны, коррупция
Суд арестовал Porsche соучредителя "ОлимСитиСтрой" по делу Иванова
Суд арестовал Porsche соучредителя "ОлимпСитиСтроя" по делу о взятке Иванову
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Суд изъял Porsche Cayenne, которые принадлежит соучредителю компании "ОлимСитиСтрой" Александру Фомину, ставшему фигурантом дела о взятках бывшего замглавы Министерства обороны Тимура Иванова. Об этом говорится в данных следствия.
Стоимость Porsche 2018 года на сегодняшний день составляет от 7 до 9 миллионов рублей.
Согласно сервису Avtoface, инициалы и дата рождения владельца страхового полиса иномарки совпадают с данными Фомина.
Суд изучил показания свидетелей по делу Тимура Иванова
Судя по данным ГИБДД, ограничение на машину было наложено 14 мая 2024 года. Номер документа совпадает с номером судебного постановления Басманного суда о наложении ареста на имущество, которое поступило 6 мая.
Иванов, который курировал в Министерстве обороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ бизнесмен Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщал РИА Новости, что следствие вменяет экс-замминистру взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Мосгорсуд в среду будет рассматривать поданные защитой жалобы на постановление о продлении срока ареста до 23 сентября Иванову и Бородину.