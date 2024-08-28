https://1prime.ru/20240828/sud-851184517.html

Суд потребовал согласовать даты слушаний по иску Google к "ТВ-Новости"

Суд потребовал согласовать даты слушаний по иску Google к "ТВ-Новости" - 28.08.2024, ПРАЙМ

Суд потребовал согласовать даты слушаний по иску Google к "ТВ-Новости"

Суд в США потребовал до 3 сентября согласовать даты слушаний по искам американской кампании Google к АНО "ТВ-Новости", "Царьград медиа" и Фонду православного... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T17:35+0300

2024-08-28T17:35+0300

2024-08-28T17:36+0300

google

суд

сша

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ВАШИНГТОН, 28 авг — ПРАЙМ. Суд в США потребовал до 3 сентября согласовать даты слушаний по искам американской кампании Google к АНО "ТВ-Новости", "Царьград медиа" и Фонду православного телевидения с требованием отменить решение российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов и штрафе, следует из постановления. "Стороны должны связаться с заместителем судьи, чтобы определить доступную дату слушаний для ходатайств о предварительном запрете и постановлений суда о предоставлении обоснований. Стороны должны подать соглашение, касающиеся любого продления временных запретительных приказов, и график брифингов до 3 сентября", - говорится в постановлении суда в Калифорнии. Если соглашение по датам не будет достигнуто, стороны должны представить к тому же сроку свои позиции, уточнила инстанция. Назначенное на 28 августа заседание было отменено, указывает суд. 20 августа американская компания Google обратилась в суд с требованием запретить "ТВ-Новости" исполнять решение российского суда, которое было принято в нарушении договорных обязательств.Американская компания Google настаивает на запрете вынесенных в России судебных решений. В своем обращении компания просит рассмотреть дело в ускоренном режиме и с участием присяжных.Поданные иски касаются АНО "ТВ-Новости", "Царьград медиа" и Фонда православного телевидения. Google просит суд Северного округа Калифорнии объединить эти дела в одно производство.Ранее российский суд неоднократно штрафовал компанию за нарушения, выявленные Роскомнадзором. Google стала первой компанией, которая впервые в судебной практике понесла ответственность по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ. В конце 2021 года Google был оштрафован на 7,2 миллиарда рублей. За неудаление фейков о действиях российской армии в ходе спецоперации компания была оштрафована на 21,7 миллиарда рублей. В конце прошлого года за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО суд назначил Google штраф в размере 4,6 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20240823/google-851083022.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

google, суд, сша