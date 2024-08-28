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Суд в Петербурге отложил разбирательство по иску "Балтики" к Carlsberg - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Суд в Петербурге отложил разбирательство по иску "Балтики" к Carlsberg
Суд в Петербурге отложил разбирательство по иску "Балтики" к Carlsberg - 28.08.2024, ПРАЙМ
Суд в Петербурге отложил разбирательство по иску "Балтики" к Carlsberg
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил рассмотрение иска пивоваренной компании "Балтика" к датскому концерну Carlsberg Breweries A/S,... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T21:00+0300
2024-08-28T21:00+0300
политика
суд
балтика
carlsberg
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил рассмотрение иска пивоваренной компании "Балтика" к датскому концерну Carlsberg Breweries A/S, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – об отложении судебного разбирательства", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие". В конце июня арбитражный суд получил ходатайство от компании Carlsberg Breweries A/S о прекращении рассмотрения иска. Этот иск был подан компанией "Балтика" и касался взыскания задолженности по генеральному соглашению от 10 сентября 2021 года в размере 4 411 211 112,07 рублей. Из этой суммы основной долг составляет около 4 миллиардов рублей.Из-за различных обстоятельств судебные заседания по этому делу неоднократно откладывались, а также объявлялся перерыв в рассмотрении.Компания "Балтика" является частью Carlsberg Group с 2008 года. Однако в июле 2023 года компания перешла под временное управление Росимущества. Это решение было принято в ответ на санкции западных стран и заморозку российских активов в Европе. Несмотря на это, "Балтика" продолжает выпускать пиво в России. Компания производит пиво международных брендов на своих заводах, расположенных в восьми городах страны: Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле.
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суд, балтика, carlsberg
Политика, суд, Балтика, Carlsberg
21:00 28.08.2024
 
Суд в Петербурге отложил разбирательство по иску "Балтики" к Carlsberg

Суд в Петербурге отложил разбирательство по иску "Балтики" к Carlsberg

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил рассмотрение иска пивоваренной компании "Балтика" к датскому концерну Carlsberg Breweries A/S, следует из материалов дела.
"Информация о принятом судебном акте – об отложении судебного разбирательства", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие".
В конце июня арбитражный суд получил ходатайство от компании Carlsberg Breweries A/S о прекращении рассмотрения иска. Этот иск был подан компанией "Балтика" и касался взыскания задолженности по генеральному соглашению от 10 сентября 2021 года в размере 4 411 211 112,07 рублей. Из этой суммы основной долг составляет около 4 миллиардов рублей.
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
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17:35
Из-за различных обстоятельств судебные заседания по этому делу неоднократно откладывались, а также объявлялся перерыв в рассмотрении.
Компания "Балтика" является частью Carlsberg Group с 2008 года. Однако в июле 2023 года компания перешла под временное управление Росимущества. Это решение было принято в ответ на санкции западных стран и заморозку российских активов в Европе. Несмотря на это, "Балтика" продолжает выпускать пиво в России. Компания производит пиво международных брендов на своих заводах, расположенных в восьми городах страны: Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле.
 
ПолитикасудБалтикаCarlsberg
 
 
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