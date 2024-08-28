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Названа наиболее востребованная профессия в России в июле

Названа наиболее востребованная профессия в России в июле - 28.08.2024, ПРАЙМ

Названа наиболее востребованная профессия в России в июле

В июле наиболее востребованными специалистами были сварщики, водители грузовых автомобилей и программисты с опытом работы от года, сообщили в пресс-службе ВНИИ... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T20:45+0300

2024-08-28T20:45+0300

2024-08-28T20:45+0300

экономика

россия

рынок труда

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. В июле наиболее востребованными специалистами были сварщики, водители грузовых автомобилей и программисты с опытом работы от года, сообщили в пресс-службе ВНИИ труда. "По данным ежемесячного мониторинга рынка труда ВНИИ труда, в июле этого года в перечень наиболее востребованных специалистов с опытом от года вошли сварщики – более 11 тысяч объявлений о вакансиях, водители грузовых автомобилей – более 10 тысяч объявлений, программисты – более 8 тысяч вакансий", — говорится в сообщении. По данным ведомства, наибольшая предлагаемая медианная зарплата была на вакансиях машиниста экскаватора и геодезиста – от 150 тысячи рублей, токаря – от 145 тысячи рублей. Также заметный рост среднемесячной начисленной зарплаты работников в июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был: в сельском хозяйстве – около 19,5%, в обрабатывающих производствах – 19,4%, в строительстве –18%."Тренд на рост зарплатных предложений сохранится и осенью этого года. В июле темпы роста в промышленном секторе составили 3,3% по сравнению с июлем 2023 года, а за 8 месяцев 2024 года – 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — передаются в сообщении слова исполняющего обязанности генерального директора ВНИИ труда Владимира Смирнова. Ранее, в среду, Росстат сообщил, что в июне 2024 года реальные зарплаты в России выросли на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае этот показатель составлял 8,8%. По итогам первого полугодия рост зарплат составил 9,4%. При этом уровень безработицы в России в июле остался на историческом минимуме — 2,4%.

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россия, рынок труда