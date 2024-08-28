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В Совбезе рассказали о социальных гарантиях для участников СВО - 28.08.2024, ПРАЙМ
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В Совбезе рассказали о социальных гарантиях для участников СВО
В Совбезе рассказали о социальных гарантиях для участников СВО - 28.08.2024, ПРАЙМ
В Совбезе рассказали о социальных гарантиях для участников СВО
Вопросы социального обеспечения участников СВО должны решаться своевременно и в полном объеме, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Об этом он... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T13:28+0300
2024-08-28T13:28+0300
сергей шойгу
сво
социальные выплаты
социальная поддержка
добровольцы сво
россия
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ВЛАДИКАВКАЗ, 28 авг - ПРАЙМ. Вопросы социального обеспечения участников СВО должны решаться своевременно и в полном объеме, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Об этом он рассказал в ходе совещание с участием полпреда президента России в СКФО Юрия Чайки и главы Северной Осетии Сергея Меняйло во Владикавказе."Обеспечение безопасности остаётся одним из важнейших приоритетов, это стабильное функционирование Вооружённых Сил, их развитие, обеспечение современными видами техники, вооружения, специальной техники, поддержка наших бойцов, которые на фронте, на линии боевого соприкосновения рискуют своей жизнью, здоровьем для защиты интересов нашего государства", - подчеркнул секретарь Совбеза. Он также дополнил, что особое внимание стоит уделить раненным бойцам и семьям погибших в ходе СВО военных.Шойгу уточнил, что социальные гарантии должны быть равными для всех участников специальной военной операции вне зависимости от того, являются они добровольцами или кадровыми служащими. Он подчеркнул, что решением всех вопросов постоянно занимается фонд "Защитники отечества", решения принимают местные органы власти."Наш долг - сделать всё возможное, создать необходимые условия, чтобы наши ребята, выполняющие боевые задачи в сложнейших условиях с постоянным риском для жизни, были обеспечены всем необходимым, получали достойную и своевременную оплату своего ратного труда, не волновались за быт и материальное обеспечение своих семей", - резюмировал экс-министр.
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сергей шойгу, сво, социальные выплаты, социальная поддержка, добровольцы сво, россия
Сергей Шойгу, СВО, социальные выплаты, Социальная поддержка, добровольцы СВО, РОССИЯ
13:28 28.08.2024
 
В Совбезе рассказали о социальных гарантиях для участников СВО

Шойгу: вопросы соцобеспечения участников СВО должны решаться своевременно, в полном объёме

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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ВЛАДИКАВКАЗ, 28 авг - ПРАЙМ. Вопросы социального обеспечения участников СВО должны решаться своевременно и в полном объеме, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Об этом он рассказал в ходе совещание с участием полпреда президента России в СКФО Юрия Чайки и главы Северной Осетии Сергея Меняйло во Владикавказе.
"Обеспечение безопасности остаётся одним из важнейших приоритетов, это стабильное функционирование Вооружённых Сил, их развитие, обеспечение современными видами техники, вооружения, специальной техники, поддержка наших бойцов, которые на фронте, на линии боевого соприкосновения рискуют своей жизнью, здоровьем для защиты интересов нашего государства", - подчеркнул секретарь Совбеза. Он также дополнил, что особое внимание стоит уделить раненным бойцам и семьям погибших в ходе СВО военных.
Шойгу уточнил, что социальные гарантии должны быть равными для всех участников специальной военной операции вне зависимости от того, являются они добровольцами или кадровыми служащими. Он подчеркнул, что решением всех вопросов постоянно занимается фонд "Защитники отечества", решения принимают местные органы власти.
"Наш долг - сделать всё возможное, создать необходимые условия, чтобы наши ребята, выполняющие боевые задачи в сложнейших условиях с постоянным риском для жизни, были обеспечены всем необходимым, получали достойную и своевременную оплату своего ратного труда, не волновались за быт и материальное обеспечение своих семей", - резюмировал экс-министр.
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Сергей ШойгуСВОсоциальные выплатыСоциальная поддержкадобровольцы СВОРОССИЯ
 
 
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