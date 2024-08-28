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ЕС расследует возможное занижение Telegram данных о числе пользователей
ЕС расследует возможное занижение Telegram данных о числе пользователей - 28.08.2024, ПРАЙМ
ЕС расследует возможное занижение Telegram данных о числе пользователей
ЕС проверяет, не занизил ли Telegram число пользователей, чтобы избежать дополнительных правил, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T21:54+0300
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2024-08-28T21:55+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. ЕС проверяет, не занизил ли Telegram число пользователей, чтобы избежать дополнительных правил, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников. По словам представителя Еврокомиссии Томаса Ренье, исследовательский центр блока проводит расследование, чтобы определить точность предоставленных данных. Сообщается, что Telegram должен был предоставить Евросоюзу обновлённые данные в этом месяце, но этого не произошло. Вместо этого компания лишь уточнила, что на территории блока у неё намного меньше 45 миллионов активных ежемесячных пользователей.По информации издания, получение статуса крупнейшей онлайн-платформы в Евросоюзе потребует от мессенджера более тщательного контроля контента и обязательного предоставления данных Еврокомиссии.
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telegram, ес, расследование
Политика, Telegram, ЕС, расследование
ЕС расследует возможное занижение Telegram данных о числе пользователей
FT: ЕС расследует возможное занижение Telegram данных о числе пользователей
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. ЕС проверяет, не занизил ли Telegram число пользователей, чтобы избежать дополнительных правил, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
По словам представителя Еврокомиссии Томаса Ренье, исследовательский центр блока проводит расследование, чтобы определить точность предоставленных данных.
Макрон предлагал переместить штаб-квартиру Telegram в Париж, пишут СМИ
Сообщается, что Telegram должен был предоставить Евросоюзу обновлённые данные в этом месяце, но этого не произошло. Вместо этого компания лишь уточнила, что на территории блока у неё намного меньше 45 миллионов активных ежемесячных пользователей.
По информации издания, получение статуса крупнейшей онлайн-платформы в Евросоюзе потребует от мессенджера более тщательного контроля контента и обязательного предоставления данных Еврокомиссии.